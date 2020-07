Ibrahimovics Superego : Aufwärmtraining mit Zlatan

Zlatan Ibrahimovic hat mal wieder einen markigen Spruch parat. Er ist noch lange nicht am Ende. Aber auch schön, dass er seine Kaspereien in Italien und im abschaltbaren Internet vom Stapel lässt und nicht irgendwo hier in der Nähe.

„Ich scheitere nicht am System, das System scheitert höchstens an mir“: Zlatan Ibrahimovic Bild: Reuters

Dieser Mann ist ein wandelnder Tagtraum. Er sagt, was andere gerne gesagt hätten. Er traut sich, was andere sich gerne getraut hätten. Er nimmt den Mund so voll, dass jeder andere sich daran verschlucken würde – aber er wird davon immer praller, sein übermächtiges Selbstwertgefühl scheint aus jeder seiner Poren zu leuchten. Und wenn einem im Alltag irgendjemand krumm kommt, ein unverschämter Fremder in der S-Bahn zum Beispiel oder ein herablassender Beamter im Rathaus, wenn ein dreister Autofahrer einem den Parkplatz wegnimmt oder ein Kellner einen notorisch übersieht, dann wäre es super, man könnte einmal kurz Zlatan Ibrahimovic anzapfen, und schon hätte man den Tiger im Tank. Dann könnte man, sobald man den Gegenspieler mit einem arroganten Halbsatz in die Schranken gewiesen hätte, konstatieren wie er: „Ich scheitere nicht am System, das System scheitert höchstens an mir.“

Dass es genug Leute gibt, die ab und zu ihren ständigen Skrupeln entrinnen und ein wenig partizipieren wollen von Zlatan Ibrahimovics demonstrativem Superego, sieht man zum Beispiel an seinen vielen Fans in den sozialen Medien. Mehr als 50 Millionen Zlatanisten scheint es auf der Welt zu geben, und gerade hat er ihnen wieder Ego-Superfood geliefert. Es gibt da jetzt einen sehr professionell wirkenden kleinen Film zu sehen, in dem er seinen Anhängern mit seiner rauhen Kriegerstimme klarmacht, dass er mit fast 39 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Laufbahn angekommen ist. „Du denkst, ich bin fertig“, hört man ihn sagen. „Mein ganzes Leben musste ich kämpfen, niemand glaubte an mich, also musste ich an mich selbst glauben. Einige wollten mich zerbrechen, aber sie haben mich nur stärker gemacht.“ Super! Der Mann hat das Würstchen in sich wirklich nachhaltig zum Verstummen gebracht, falls es dort jemals eines gab.

Die Botschaft, ganz nüchtern betrachtet, lautet wohl, dass Ibrahimovic Aussichten hat, seinen Vertrag mit dem AC Mailand, der nur noch bis Saisonende läuft, zu verlängern. Dies hängt wohl damit zusammen, dass Trainer Stefano Pioli bleiben und nicht durch Ralf Rangnick ersetzt wird. Und so geht es denn auch markig weiter. Nein, Zlatan ist noch lange nicht am Ende. „Ich wärme mich gerade erst auf.“

Genau. Aber auch schön, dass der Mann seine Kaspereien in Italien und im abschaltbaren Internet vom Stapel lässt und nicht irgendwo hier in der Nähe. Es steht zu befürchten, dass er einem ziemlich schnell auf die Nerven fallen würde. So wie der ganzen schwedischen Fußball-Nationalmannschaft, jedenfalls nach Darstellung von Albin Ekdal, eines ehemaligen Bundesligaprofis, der im Radio das System beschrieben hat, das an Ibrahimovic gescheitert ist. Man habe eine Mannschaft gehabt mit einem Weltstar und zehn ordentlichen Spielern, die ihm hätten helfen sollen, zu dominieren. Doch bei der Europameisterschaft 2016 schieden die Schweden als Gruppenletzte in der Vorrunde aus. Zwei Jahre später erreichten sie, frei von Über-Zlatans Ansprüchen, bei der Weltmeisterschaft das Viertelfinale. Und es machte ihnen auch mehr Spaß.

Und? Was sagt Zlatan jetzt? Ein Mann, der so viele spektakuläre bis herablassende Tore geschossen hat wie er, der bei Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter und AC Mailand, FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United unter Vertrag stand, hat es nicht mehr nötig, auf einen jammernden ehemaligen HSV-Profi zu reagieren. Und wenn, dann würde es wahrscheinlich auch ein gebrauchter Zlatan-Spruch tun wie zum Beispiel der: „Ich bin auch nur ein Mensch. So wie der Weiße Hai auch nur ein Fisch ist.“