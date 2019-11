Hass gegen Arsenal-Spieler : „Wir werden deine Beine brechen“

Aktualisiert am

Auf die Buhrufe der eigenen Fans reagiert Arsenal-Kapitän Granit Xhaka mit wütenden Gesten und Worten in Richtung der Zuschauer. Nun erklärt der Schweizer die Hintergründe seiner heftigen Reaktion.

Nach dem Eklat um Arsenal-Kapitän Granit Xhaka hat Trainer Unai Emery angekündigt, den Schweizer im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Samstag nicht einzusetzen. „Ich glaube nicht, dass er morgen spielen wird“, sagte Emery am Freitag. „Wir müssen uns jetzt zu 100 Prozent auf das Spiel konzentrieren. (...) Xhakas Angelegenheit letzte Woche braucht etwas Zeit, damit er sich davon erholt und für ihn und für uns wieder Normalität einkehrt.“

Beim Heimspiel gegen Crystal Palace (2:2) am vergangenen Sonntag hatte Arsenal eine Zwei-Tore-Führung verspielt. Xhaka war bei seiner Auswechslung nach gut einer Stunde von den eigenen Fans ausgebuht worden und hatte darauf mit wütenden Gesten und Worten in Richtung der Zuschauer reagiert. Unter anderem der frühere Gunners-Profi und TV-Experte Ian Wright hatte den 27-Jährigen dafür kritisiert.

Auch Emery riet Xhaka dazu, sich zu entschuldigen, was der Gunners-Kapitän schließlich am Donnerstag auf Instagram tat. Der frühere Gladbacher begründete seinen Ausraster damit, dass er zuvor über Wochen im Stadion und in sozialen Medien beleidigt und auch seine Familie bedroht worden sei. Die Buhrufe hätten „das Fass zum Überlaufen“ gebracht, schrieb er. „Ich wünsche mir, dass wir wieder zu gegenseitigem Respekt zurückkehren können.“

„Das Gefühl, von den Fans nicht verstanden zu werden und die wiederholt beleidigenden Kommentare während Spielen und in den sozialen Medien der letzten Wochen haben mich zutiefst verletzt“, schrieb der frühere Gladbacher weiter. „Leute sagten Dinge wie: ‚Wir werden deine Beine brechen‘, ‚Wir bringen deine Frau um‘, und ‚Wir wünschen dir, dass deine Tochter Krebs bekommt‘. Das hat mich aufgewühlt und ich habe einen Siedepunkt erreicht, als ich die Ablehnung im Stadion am Sonntag gespürt habe.“

Der Schweizer Nationalspieler Xhaka wechselte im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach nach London zu Arsenal und ist seitdem der Rekordtransfer des Bundesligavereins. Für die „Gunners“ absolvierte er seitdem 144 Spiele und wurde zudem Kapitän der Mannschaft, in der auch die früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi aktiv sind.