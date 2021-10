Fußball-Fans klauen Pokal : „Der Pott bleibt in Dortmund“

Fußball-Fans aus Ingolstadt haben nach der Niederlage ihres Vereins in Dortmund eine Nachbildung des DFB-Pokals aus der Kneipe eines ehemaligen Fußballprofis gestohlen. Die vier Verdächtigen wurden nach einer trickreichen Fahndung der Polizei allerdings noch in der Stadt erwischt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, bilanzierten die Ermittler am Mittwoch.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die vier Ingolstädter (21 bis 27 Jahre alt) die 0:2-Niederlage ihres Vereins am Dienstagabend in einer Kneipe in der Dortmunder Innenstadt begossen. Nach dpa-Informationen handelt es sich um das Lokal eines ehemaligen Fußballprofis, der selbst einst den DFB-Pokal gewonnen hat. Die Nachbildung ist laut Polizei mehrere Tausend Euro wert.

Als der Pott weg war, alarmierte das Personal die Polizei. Die ermittelte bei der Taxizentrale – und prompt erinnerte sich ein Fahrer an vier Gäste mit Pokal. Streifenbeamte passten das Quartett ab und stellten den Pokal sicher. Jetzt wird gegen die Ingolstädter wegen Diebstahls ermittelt.

Im Spiel sorgte der eingewechselte Thorgan Hazard mit seinen beiden späten Treffern dafür, dass der FC Ingolstadt mit leeren Händen nach Hause fahren musste. „Wenn ich immer zwei Tore mache, kann ich auf der Bank bleiben – kein Problem“, scherzte der belgische Nationalspieler bei Sport1. Für seine beeindruckende Ausbeute in nur 19 Minuten Spielzeit hatte er eine einfache Erklärung: „Manchmal ist es leichter, wenn du von der Bank kommst. Dann ist der Gegner schon müde.“

Die Einschätzung von Hazard passte zu diesem Pokalspiel. Über 70 Minuten lang bemühte sich der drückend überlegene BVB vergeblich um einen Treffer, ehe sich in der abgekämpften Ingolstädter Deckung die nötigen Lücken auftaten. Die nutzte der eigentlich nicht für seine Abschlussstärke bekannte Reservestürmer im Stil eines echten Torjägers.

Mehr zum Thema 1/

„Ich hoffe, dass ihm das einen Schub gibt. Wir brauchen in den nächsten Wochen viele unterschiedliche Torschützen“, kommentierte Trainer Marco Rose in Anspielung auf den langen Ausfall von Erling Haaland.

In seiner Not war der Coach von seinem Vorhaben abgerückt, Spieler wie Marco Reus und Hazard komplett für die kommenden anspruchsvolleren Aufgaben gegen Köln, Amsterdam und Leipzig zu schonen. Für die späte Einwechslung der beiden Offensivkräfte in der 71. Minute wurde Rose belohnt. Dass sich sein um elf angeschlagene Profis dezimierter Kader im Duell mit Ingolstadt lange Zeit schwer tat, konnte er verschmerzen: „Wir haben das sehr seriös gemacht und ganz wenig zugelassen. Ich finde, es war eine sehr reife Leistung.“