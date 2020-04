Denken wir an Sport (5) : Ein echter „Dantler“

Denken wir an Sport ... an was denken wir dann? Und was macht das mit uns? Sieben Sportredakteure der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählen in einer Serie jeden Tag ihre ganz persönliche Geschichte.

Denk ich an Sport, denke ich an schwere Beine, aber noch mehr an Glücksgefühle und Bestätigung als Belohnung dafür, an und über die eigenen Grenzen zu gehen. Ich liebe den Fußball, war dem aktiven Vereinsfußball aber immer fern. Auf dem großen Feld mit richtigen Toren zu spielen, das bleibt eine Utopie, da war ich mir noch in meinen frühen Zwanzigern sicher.

Doch mit 27 Jahren folgte der Überraschungstransfer: vom Englischen Garten in München zu den „Dantlern“, einer Freizeitmannschaft aus der „Royal Bavarian Liga“, die dringend einen Torwart suchen. Nach dem zweiten Abendtraining meint der Capitano der sympathischen Truppe zu mir: „Des wird scho!“ Ein Testspiel geht in die Hose, doch zum Pokalauftakt gibt es nichts zu verlieren: Die „Dantler“ sind noch nie über die erste Runde hinausgekommen.

Als es ernst wird, läuft kurz vor Spielschluss, beim Stand von 1:1, ein Stürmer auf mich zu. Ich fälle ihn, im eigenen Strafraum, mit den Füßen voran. „Woa nix“, sagt der Schiedsrichter. Glück gehabt. Es geht ins Elfmeterschießen. Bin zu Beginn völlig perplex, doch die Anfeuerungsrufe aus dem Kreis geben mir eine ungeheure Kraft. Auch beim dritten Mal tauche ich nach links. Mir wird schummrig, nach ein, zwei langen Sekunden höre ich laute Jubelschreie. Der Capitano verwandelt sicher auch den letzten Elfmeter, und wir feiern, als hätte 1860 München die Champions League gewonnen. Ja, es ist schön, im Spielbericht des Gegners als „straker Keeper“ (sic!) gelobt zu werden.

Doch ich weiß, nicht nur weil ich in der „normalen“ Liga auch mal tüchtig danebengriff: Ohne die einzigartige positive Grundstimmung bei den „Dantlern“ wäre das nie möglich gewesen. Alles geben, mal schimpfen, aber niemanden zur Sau machen. So muss Freizeitfußball sein.