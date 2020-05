Trainerin Imke Wübbenhorst : „Mein Traum: Mit Babybauch an der Seitenlinie“

Nach Inka Grings ist Imke Wübbenhorst die zweite Frau, die in der vierten Fußballliga ein Männer-Team trainiert. Dort will sie Grenzen sprengen – und erklärt, welches Ziel sie bei ihrem neuen Klub hat.

Die neue Trainerin Imke Wübbenhorst will beim Fußball-Regionalligaverein Sportfreunde Lotte Grenzen sprengen. „Dieses Klischee-Denken, dass man jemanden sieht und ihm oder ihr aufgrund des Geschlechts irgendwelche Eigenschaften zuschreibt – was für ein Quatsch. Ja, ich interessiere mich für Sport, obwohl ich eine Frau bin“, sagte die ehemalige Bundesligaspielerin im Interview mit der „Rheinischen Post“.

Ihr Traum sei: „Verheiratet, zwei Kinder und mit Babybauch an der Seitenlinie hauptamtlich als Trainerin bei Lotte – und wir spielen um den Aufstieg in die zweite Liga“, sagte Wübbenhorst. „Was würde mich einschränken, schwanger eine Mannschaft zu trainieren? Eigentlich nichts.“ Taktisch will sich die 31-Jährige an einem Trainer orientieren, bei dem sie in Leipzig hospitiert hat. „Das ist Julian Nagelsmann, weil er neben dieser RB-Philosophie – gegenpressen, früh angreifen – das Spiel noch in der Phase mit dem Ball erweitert hat“, sagte sie.

Wann Wübbenhorst in Lotte ihr Debüt an der Seitenlinie geben kann, ist durch die Corona-Pandemie offen: „Ich gehe davon aus, dass die Saison nicht weitergespielt wird.“ Die Ostfriesin ist nach der zweimaligen Europameisterin Inka Grings die zweite Frau in Deutschland, die einen Regionalliga-Klub trainiert.