Ilkay Gündogan im DFB-Team : Er will spielen

Der wahrscheinlich beste deutsche Fußballspieler, der nur zwei Spiele bei einem großen Turnier bestritten hat, war ein begnadeter Mittelfeldstratege. Sehr von sich überzeugt, dabei nicht immer gut beraten, und weil auch Verletzungspech im Spiel war, blieb es für Bernd Schuster bei der Teilnahme an der Europameisterschaft 1980, die er immerhin mit der deutschen Nationalmannschaft gewann.

Das ist also in jeder Hinsicht mehr als der wahrscheinlich beste deutsche Fußballspieler, der nur ein einziges Spiel bei einem großen Turnier bestritten hat. Ein „außergewöhnlich guter Stratege“, wie der Bundestrainer über ihn sagt, auf eine eher leise Art und Weise von sich überzeugt, aber eben auch einer, bei dem in all den Jahren seit seinem Debüt im Oktober 2011 einiges zusammengekommen ist, was bislang verhinderte, dass er eine Europa- oder Weltmeisterschaft zu seiner Bühne machen konnte.