Aktualisiert am

Manchester City hat durch zwei Tore von Ilkay Gündogan den nächsten Schritt zum abermaligen Titelgewinn in der Premier League gemacht und sich vor dem Champions-League-Hit bei Real Madrid lange Zeit in guter Form gezeigt. Der englische Fußballmeister bezwang am Samstag Leeds United 2:1 (2:0).

Auch ohne Treffer von Torjäger Erling Haaland baute City mit dem zehnten Liga-Erfolg in Serie seine Tabellenführung nach 34 Spielen auf vier Punkte vor dem FC Arsenal aus. Am Dienstag gastiert das Team von Trainer Pep Guardiola im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video).

Zwei Tore in acht Minuten

Nationalspieler Gündogan erzielte für die Cityzens mit seinen Saisontoren fünf und sechs die 2:0-Halbzeitführung. Der frühere Bundesligaprofi traf mit einem platzierten Schuss aus rund 15 Metern nach Zuspiel von Riyad Mahrez zum 1:0 (19. Minute).

Acht Minuten später legte Mahrez abermals vor, diesmal traf der 32-Jährige ins linke Eck (27.). Einen möglichen dritten Treffer verpasste der ehemalige Dortmunder per Foulelfmeter: Gündogans Versuch ging an den Pfosten (84.). Leeds konnte im Gegenzug durch Rodrigo auf 1:2 verkürzen (85.), doch City brachte die knappe Führung über die Zeit.

Mehr zum Thema 1/

Dem früheren Champions-League-Sieger FC Chelsea gelang derweil der erste Sieg unter Trainer-Rückkehrer Frank Lampard. Nach zuvor sechs Partien ohne Erfolg siegten die Blues beim AFC Bournemouth mit 3:1 (1:1), bleiben aber als Elfter im Liga-Mittelfeld stecken. Conor Gallagher (9.), Benoît Badiashile (82.) und João Félix (86.) trafen für das Team von Nationalspieler Kai Havertz.