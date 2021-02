Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Gündogan in Bestform – Klopp gibt schon auf

Der FC Bayern steht oben in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Doch in den anderen großen Ligen in Europa zeigt sich Mitte Februar ein erstaunliches Bild an der Spitze. Die Meister laufen hinterher. Am schlimmsten hat es den FC Liverpool erwischt. Nach 30 Jahren des Wartens holte Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft im Sommer wieder den Titel. Die Zukunft schien glänzend. Doch nun schreibt der deutsche Trainer den abermaligen Titelgewinn schon öffentlich ab. Nach dem 1:3 bei Leicester City fehlen Liverpool bereits 13 Punkte auf Platz eins und Manchester City, das noch ein Nachholspiel hat.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

In Spanien liegt Titelträger Real Madrid zwar auf Rang zwei mit nur fünf Punkten Rückstand, aber der Erste Atlético Madrid hat noch zwei weitere Partien in der Hinterhand, um den Abstand zu erhöhen. Juventus Turin hat in Italien etliche Teams als Konkurrenz und sieben Punkte und ein Spiel weniger als Tabellenführer AC Mailand. Und in Frankreich ist Paris Saint-Germain in einen Drei-, Vierkampf an der Spitze verwickelt und lauert als erster Verfolger einen Punkt hinter Lille OSC. Das ist alles nicht so komfortabel wie in den vergangenen Jahren, als diese Teams teils ihre Ligen deutlich dominierten.

Die Gründe für die Probleme der einstigen Dauersieger sind individuell. Mal sind es viele Verletzungen. Mal ein wenig Pech in einzelnen Partien. Auch die Corona-Pandemie trägt sicher ihren Teil zu Entwicklung zu mehr Spannung bei. Die Belastung ist gerade für die Mannschaften, die sehr erfolgreich sind, enorm. Der späte Abschluss im Europapokal im August, der schnelle Start der neuen Spielzeit danach, viele englische Wochen – all das geht nicht spurlos vorbei. Und es wird kaum besser: In dieser Woche starten die Champions League und die Europa League mit den K.o.-Runden.

Liverpool hätte am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) in Leipzig zum Achtelfinal-Hinspiel antreten sollen. Wegen des Corona-Einreiseverbots findet die Partie nun aber in Budapest statt. Der Bundesligaklub trifft auf einen angeschlagenen englischen Meister. Beim 1:3 in Leicester führte die Klopp-Elf durch Mohamed Salah, fiel aber am Ende durch drei Tore von James Maddison, Jamie Vardy und Harvey Barnes innerhalb von sieben Minuten auseinander. „Das zeigt, in welcher schwierigen Lage wir uns befinden“, sagte ein frustrierter Klopp.

Ganz anders ist die Form von Manchester City derzeit. Nach schwachem Beginn spielt die Elf von Pep Guardiola seit Wochen ganz stark auf, was 16 Siege in Serie zeigen. Im Topspiel gegen die Tottenham Hotspur gab es ein 3:0. Ilkay Gündogan erzielte zwei Treffer, musste aber mit Leistenproblemen raus.

Manchester United bleibt eine Wundertüte. Mal geht alles, wie beim 9:0-Sieg über Southampton, dann nichts wie beim 1:2 daheim gegen das abgeschlagene Schlusslicht Sheffield United. Nur einen Platz besser steht West Bromwich Albion. Dort reichte es dank Bruno Fernandes noch zu einem 1:1.

Weit entfernt von altem Glanz ist der FC Arsenal. Die „Gunners“ dümpeln im Mittelfeld der Tabelle herum. Beim 4:2-Heimsieg über Leeds United gab es zumindest mal wieder ein wenig Spektakel zu sehen. Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang steuerte gleich drei Treffer bei.

In der spanischen La Liga ist Atlético Madrid weiter auf Kurs Meistertitel. Auch beim Auswärtsspiel beim FC Granada ließ das Team von Diego Simeone nichts anbrennen. Marcos Llorente und Angel Correa sorgen mit ihren Toren für den 2:1-Auswärtssieg und die Festigung des ersten Platzes.