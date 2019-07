https://www.faz.net/-gtl-9p8r5

„Besser als die gesamte Liga“ : Spektakuläre Drei-Tore-Show von Ibrahimovic Aktualisiert am 20.07.2019 - 13:50 Bildbeschreibung einblenden Drei Treffer: Zlatan Ibrahimovic überzeugte beim Spiel von LA Galaxy gegen den Los Angeles FC. Bild: USA TODAY Sports Der schwedische Fußball-Profi schießt LA Galaxy in der amerikanischen MLS im Alleingang zum Sieg. Schon vor dem Spiel machte er mit speziellen Aussagen wieder einmal von sich reden. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gtm-9p8r5 Weitersagen abbrechen Zlatan Ibrahimovic hat seinen großen Worten wieder einmal Taten folgen lassen. Der schwedische Fußball-Star hat beim 3:2 (1:1)-Sieg von LA Galaxy im Derby gegen den Los Angeles FC am Freitag (Ortszeit) alle drei Treffer für seinen Klub erzielt. Es war sein zweiter Hattrick in der nordamerikanischen Major League Soccer. Dem 37-Jährigen gelangen die Tore in der 8., 56. und 70. Minute – einer mit Links, einer mit Rechts und einer mit dem Kopf. „Ich habe es gut gemacht heute, glaube ich“, sagte der Stürmer laut „Los Angeles Times“. Vor dem Spiel hatte Ibrahimovic getönt, er fühle sich in der MLS „wie ein Ferrari unter lauter Fiats“. Er sei zudem auch mit 37 immer noch „bei weitem“ der beste Spieler der amerikanischen Profiliga – deutlich besser auch als der mexikanische Toptorjäger Carlos Vela (29) vom Los Angeles FC. Nach dem direkten Aufeinandertreffen nun, bei dem Vela ebenso sämtliche Treffer für sein Team erzielt hatte, sagte Ibrahimovic: „Ich bin nicht nur besser als er. Ich bin allein besser als die gesamte Liga. Das beweise ich jeden Tag.“ Mehr zum Thema 1/ true Zur Startseite

Topmeldungen Video In New York und Teilen Ostkanadas sind bis zu 38 Grad zu erwarten. New Yorks Bürgermeister bittet Bürger im Haus zu bleiben, der Stromversorger versucht Bedenken über Blackouts zu zerstreuen. Iran hat in der Straße von Hormuz einen britischen Tanker gestoppt. London warnt Teheran nun davor, einen „gefährlichen Pfad“ einzuschlagen – und versucht, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu lösen. In Stammheim wurden die Prozesse gegen die RAF, islamistische Terroristen und Rockergruppen geführt. Nach 44 Jahren bleibt die Frage: Was tun mit einem Gebäude, in dem deutsche Geschichte geschrieben wurde? Tausende gehen am Samstag in Kassel auf die Straße, um gegen die geplante Demo der Kleinstpartei „Die Rechte“ zu protestieren. Vor dem Regierungspräsidium werden die Rechtsextremen nicht aufmarschieren können.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-07-18T13:19:58Z", "title": "Die klare Botschaft des Manuel Neuer", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/manuel-neuer-will-mit-fc-bayern-muenchen-naechsten-meister-titel-16291263.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3476410551/1.6291272/article_teaser_ressortmodul/das-ist-unser-grosses-ziel.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-07-18T13:55:32Z", "teaser": "Dortmund hat kr\u00e4ftig aufger\u00fcstet. Die Bayern indes kommen auf dem Transfermarkt nicht so richtig voran. Torwart Manuel Neuer sieht das gelassen \u2013 und verr\u00e4t, welches besondere Ziel die M\u00fcnchner antreibt.", "supertitle": "Bayern M\u00fcnchen", "teaser_img_subline": "Das ist unser gro\u00dfes Ziel: Manuel Neuer will die n\u00e4chste Meisterschaft mit den Bayern gewinnen.", "date": "2019-07-18T13:19:58Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6291263", "payload": {"headline_short": "Bayern M\u00fcnchen: Die klare Botschaft des Manuel Neuer", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Picture-Alliance\", \"last_publication\": \"2019-07-18T15:19:59.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3476410551/1.6291272/das-ist-unser-grosses-ziel.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-07-16T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Das ist unser gro\\u00dfes Ziel: Manuel Neuer will die n\\u00e4chste Meisterschaft mit den Bayern gewinnen.\", \"source\": \"Picture-Alliance\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-18T15:19:59.000+0200\", \"title\": \"61169836\", \"first_publication_date\": \"2019-07-16T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6291272\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-07-18T13:55:33Z", "committed": "2019-07-18T13:55:32Z", "seo_description": "", "seo_title": "Manuel Neuer will mit FC Bayern M\u00fcnchen n\u00e4chsten Meister-Titel", "date_changed": "2019-07-18T13:55:32Z", "coords": ["48.9494440000000000,11.3950000000000000"], "teaser_img_id": "1.6291272", "published": "2019-07-18T13:19:58.507Z", "first_publication": "2019-07-18T13:19:58.507Z", "first_publication_date": "2019-07-18T13:19:58.507Z", "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/sport/fussball/bundesliga/manuel-neuer-will-mit-fc-bayern-muenchen-naechsten-meister-titel-16291263/das-ist-unser-grosses-ziel-16291272.html\", \"image_id\": \"1.6291272\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Picture-Alliance\", \"last_publication\": \"2019-07-18T15:19:59.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3476410551/1.6291272/das-ist-unser-grosses-ziel.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-07-16T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Das ist unser gro\\u00dfes Ziel: Manuel Neuer will die n\\u00e4chste Meisterschaft mit den Bayern gewinnen.\", \"source\": \"Picture-Alliance\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-18T15:19:59.000+0200\", \"title\": \"61169836\", \"first_publication_date\": \"2019-07-16T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6291272\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport/fussball/bundesliga", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-07-16T11:10:21Z", "title": "\u201eDas macht keiner aus Spa\u00df, sondern das ist ein Muss\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/karl-heinz-rummenigge-erachtet-amerikatour-fuer-alternativlos-16287937.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2980882116/1.6287982/article_teaser_ressortmodul/61136394.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-07-17T09:38:09Z", "teaser": "Die \u201eAudi Summer Tour\" f\u00fchrt den deutschen Fu\u00dfballmeister nach Los Angeles, Houston und Kansas City. F\u00fcr Vorstandschef Rummenigge sind solche Sommerreisen alternativlos.", "supertitle": "Rummenigge \u00fcber Amerikatour", "date": "2019-07-16T11:10:21Z", "doc_id": "1.6287937", "payload": {"video_durations": [null, null, null], "headline_short": "FC Bayern auf Amerika-Tour: \u201eDas macht keiner aus Spa\u00df, sondern das ist ein Muss\u201c", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-07-16T17:17:48.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2980882116/1.6287982/61136394.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2018-11-30T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-16T17:17:48.000+0200\", \"title\": \"61136394\", \"first_publication_date\": \"2018-11-30T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6287982\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-07-17T09:38:09Z", "published": "2019-07-16T11:10:21Z", "video_urls": [null, null, null], "teaser_img_id": "1.6287982", "committed": "2019-07-17T09:38:09Z", "date_changed": "2019-07-17T09:38:09Z", "first_publication_date": "2019-07-16T11:10:21Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-07-18T06:55:05Z", "title": "FC Bayern verliert gegen \u00d6zil und Co.", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen-verliert-gegen-mesut-oezils-arsenal-16290674.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/2547240308/1.6290684/article_teaser_ressortmodul/wiedersehen-in-los-angeles-die.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-07-18T07:19:09Z", "teaser": "Aufgrund des d\u00fcnn besetzten Profikaders treten die M\u00fcnchner beim ersten Test der Amerika-Reise mit sechs Nachwuchsakteuren an. Die schlagen sich wacker gegen Arsenal \u2013 und verlieren \u00e4u\u00dferst ungl\u00fccklich.", "supertitle": "Vorbereitung in Amerika", "teaser_img_subline": "Wiedersehen in Los Angeles: die fr\u00fcheren Nationalspieler Thomas M\u00fcller (links) und Mesut \u00d6zil", "date": "2019-07-18T06:55:05Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6290674", "payload": {"headline_short": "Vorbereitung in Amerika: FC Bayern verliert gegen \u00d6zil und Co.", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"EPA\", \"last_publication\": \"2019-07-18T08:09:12.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/2547240308/1.6290684/wiedersehen-in-los-angeles-die.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-07-17T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wiedersehen in Los Angeles: die fr\\u00fcheren Nationalspieler Thomas M\\u00fcller (links) und Mesut \\u00d6zil\", \"source\": \"EPA\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-18T08:09:12.000+0200\", \"title\": \"61163731\", \"first_publication_date\": \"2019-07-17T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6290684\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-07-18T07:19:09Z", "committed": "2019-07-18T07:19:09Z", "seo_description": "", "seo_title": "FC Bayern M\u00fcnchen verliert gegen Mesut \u00d6zils Arsenal", "date_changed": "2019-07-18T07:19:09Z", "coords": ["48.9494440000000000,11.3950000000000000"], "teaser_img_id": "1.6290684", "published": "2019-07-18T06:55:05.055Z", "first_publication": "2019-07-18T06:09:11.508Z", "first_publication_date": "2019-07-18T06:09:11.508Z", "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen-verliert-gegen-mesut-oezils-arsenal-16290674/wiedersehen-in-los-angeles-16290684.html\", \"image_id\": \"1.6290684\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"EPA\", \"last_publication\": \"2019-07-18T08:09:12.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/2547240308/1.6290684/wiedersehen-in-los-angeles-die.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-07-17T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wiedersehen in Los Angeles: die fr\\u00fcheren Nationalspieler Thomas M\\u00fcller (links) und Mesut \\u00d6zil\", \"source\": \"EPA\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-18T08:09:12.000+0200\", \"title\": \"61163731\", \"first_publication_date\": \"2019-07-17T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6290684\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport/fussball/bundesliga", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}