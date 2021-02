Hubert Deutsch und René Adler : Sind Torhüter die besseren Manager?

Aktualisiert am

„Du leitest das Spiel ein wie ein Projekt“: Geschäftsführer Hubert Deutsch und der frühere Nationalkeeper René Adler sprechen über die Parallelen des Spiels zwischen den Pfosten und in der Vorstandsetage.

Torhüter und Linksaußen haben einen Knall, heißt es. Stimmt das?

Adler: Mit dem Spruch wurde ich natürlich schon oft konfrontiert. Ich glaube aber, das kann man pauschal gar nicht sagen. Früher war die Wahrscheinlichkeit, dass Torhüter extravagante Typen sind, vermutlich höher. Es gehört ja auch eine Portion Verrücktheit dazu, sich aus einem Meter die Bälle ins Gesicht schießen zu lassen und das am Ende auch noch gut zu finden. Wenn ich mir aber meine Kollegen in den vergangenen Jahren angeschaut habe – Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp oder Oliver Baumann zum Beispiel – dann sind das alles sehr clevere, smarte Jungs. Nur für die Linksaußen kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Da habe ich in der Tat ein paar Bekloppte kennengelernt.