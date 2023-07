Sie nannten ihn den „Eisenfuß“, aus Zuneigung, fast schon Liebe. „Eisenfuß“, es war ein Ehrentitel für Horst-Dieter Höttges. Der Abwehrrecke spielte nicht elegant, aber er hatte unendliche Kraft. Höttges krempelte für Werder Bremen und die Nationalmannschaft die Ärmel hoch, er arbeitete Fußball, er kämpfte, wühlte, biss, wollte. Er warf sich in den Dreck. Nun trauert Werder um das Klub-Idol – Höttges ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

„Horst-Dieter Höttges hat eine erfolgreiche Ära mitgeprägt und mit der deutschen Auswahl die größten Titel gewonnen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „In Mannschaften, die im Rückblick vor allem für ihre Spielstärke gepriesen werden, war er der fleißige Arbeiter, dem kein Weg zu weit, kein Auftrag zu schwer war – und der damit seine Kollegen glänzen ließ. Ohne Spieler wie ihn kann keine Mannschaft erfolgreich sein. Sein Einsatz war vorbildlich, ebenso seine Leidenschaft und Hingabe. Horst-Dieter Höttges hat sich große Verdienste um den deutschen Fußball erworben.“

66 Länderspiele, deutscher Meister 1965, Europameister 1972 und Weltmeister 1974 – Höttges zählt zu den absoluten Werder-Legenden, war einer der großen Fußballspieler Deutschlands – aber nahm sich selber nicht so wichtig. „Niemand fühlte sich als Star oder versuchte, sich aus der Mannschaft hervorzuheben. Es herrschte ein ungeheurer Zusammenhalt“, sagte Höttges einmal über die Zeit seiner Karriere. Mit 420 Bundesliga-Einsätzen steht es bis heute an der Spitze aller Bremer Feldspieler.

Und sein Ruf eilte dem kompromisslosen Abwehrspieler stets voraus, der Respekt der Angreifer war ihm stets sicher. „Er ging keinem Zweikampf aus dem Weg, kämpfte aber immer mit offenem Visier“, sagte Uwe Seeler einmal. Und Bayern-Torjäger Gerd Müller meinte einst: „Er war einer der unangenehmsten Gegenspieler, gegen die ich antreten musste.“

Es gab allerdings auch Spieler, die legten den Respekt vor dem „Eisenfuß" ab. Der Kölner Dieter Müller erzielte an einem denkwürdigen Mittwochabend am 17. August 1977 beim 7:2 gegen den SV Werder sechs Tore (Bundesliga-Rekord) als Gegenspieler von Höttges.

Vom Fußball und von Werder Bremen konnte die Werder-Ikone auch nach der Karriere nicht lassen, lange Zeit war er noch regelmäßig im Weserstadion zu Gast. Doch schon vor Jahren erkrankte der Bremer Ehrenspielführer an Demenz und lebte mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Bremen. Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert haben. Bereits am 22. Juni ist Höttges, der „Eisenfuß", nach Angaben von Werder Bremen unter Berufung auf seine Familie gestorben.