Ronald Koeman : „Das ist ein Schock“: Herz-OP bei Hollands Trainer

Ronald Koeman war früher Nationalspieler und ist nun Bondscoach. Bild: Reuters

Nach dem Fahrradfahren klagt Ronald Koeman über Schmerzen in der Brust. Er wird in ein Krankenhaus eingeliefert und am Herzen operiert. Der Zustand des niederländischen Fußball-Nationaltrainers ist stabil.