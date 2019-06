Tempo, Tiefe und: Tore, Tore, Tore: Ein 8:0 wie gegen Estland hat man vom DFB-Team lange nicht gesehen. Und so kann der deutsche Fußball seinen Blick am Tag danach im guten Gefühl nach vorn richten.

Zur Begrüßung spielte Blasmusik, serviert wurden die gängigen bayerischen Spezialitäten: Weißwurst, Leberkäs, Semmelknödel. Zur Folklore passte, dass Philipp Lahm sich als „Münchner Kindl“ vorstellte. Am Mittwoch wagte der deutsche Fußball in Mainz schon einmal einen Blick voraus, ins nächste Jahr, wenn vier Spiele der in ganz Europa gespielten EM in München ausgetragen werden, und noch einmal vier Jahre weiter, wenn das Kontinentalturnier ganz in Deutschland stattfindet. Lahm, der Ehrenspielführer, und Celia Sasic, die frühere Nationalspielerin, sollen diesen beiden Turnieren ein Gesicht gegeben – Turniere, die auch organisatorisch in „einem neuen Geist“ angegangen werden sollen; die Schatten des Sommermärchens sind nicht weit.

Es wurde aber vor allem über die Vorfreude gesprochen im Mainzer Bootshaus, und den Blick konnte der deutsche Fußball im guten Gefühl nach vorn richten, dass auch sportlich wieder etwas zu erwarten ist vom abgestürzten Weltmeister. Das Ergebnis und Erlebnis vom Vorabend, das 8:0 gegen Estland, war allgegenwärtig, der Moderator eröffnete die Veranstaltung mit dem Verweis auf die „Galavorstellung“ und schloss sie andeutungsreich: „Wir freuen uns sehr auf die Perspektive, die die deutsche Mannschaft gestern aufgemacht hat.“