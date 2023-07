Aktualisiert am

Hansi Flick wehrt sich gegen Kritik an seiner Arbeit als Bundestrainer – mit ungewöhnlich scharfen Worten. Man darf seine Aussagen als Antwort auf Union-Berlin-Manager Oliver Ruhnert verstehen.

Hansi Flick am Montag in Bremen Bild: dpa

Am Montag hat sich Hansi Flick gegen Kritik an seiner Arbeit als Fußball-Bundestrainer gewehrt – mit für seine Art sehr scharfen Worten. „Ich finde es eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalmannschaft die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip einlädt“, sagte Flick in Bremen, wo der Bund Deutscher Fußball-Lehrer seinen 65. Internationalen Trainer-Kongress veranstaltete.

Er verstehe, dass die Verantwortlichen der Klubs „Spieler positionieren wollen“ oder auch anders sehen als er sie sehe, aber: „Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistung bringen können wie ein anderer? Deswegen finde ich es manchmal eine Unverschämtheit, wie man darüber berichtet.“

Kritik nicht nur von Ruhnert

Man darf diese Aussagen als Antwort auf Oliver Ruhnert verstehen, den Manager von Union Berlin, der in diesem Monat der „Süddeutschen Zeitung“ mit Blick auf Flick und dessen Spielerauswahl als Bundestrainer gesagt hatte: „Sein Trainerteam sagt, sie entscheiden leistungsabhängig – ich sage: machen sie nicht.“ In dem Interview führte Ruhnert Rani Khedira, den Mittelfeldspieler seines Klubs, als Beispiel an.

Diesen „kontinuierlich nicht zu nominieren, ist für mich nicht nachvollziehbar“, so Ruhnert. „Er hat über zwei Jahre hinweg national und international starke Leistungen gezeigt. Meine These: So ein Spieler hätte eine 1:0-Führung gegen Japan bei der WM über die Bühne gebracht. Aber das sind nicht unsere Entscheidungen.“

Am Montag sagte Flick ganz grundsätzlich: „Wir sind viel unterwegs, machen uns ein Bild und ich spreche mit jedem Trainer über die Spieler, die dabei sind und über potentielle Kandidaten.“

Es ist in diesen Wochen aber nicht nur Ruhnert gewesen, der Flicks Entscheidungen diskutiert hat. Spätestens seit den Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) ist der Blick auf den Bundestrainer kritischer geworden. Das müsse er „gefallen lassen“, sagte Flick. „Wo geklatscht wird, wird auch gepfiffen. Dem muss man sich als Trainer stellen.“

In Bremen wiederholte Flick dann die Ankündigung, dass er im September, wenn Deutschland gegen Japan und Frankreich spielen wird, anders als in den Juni-Spielen seine „Kernmannschaft“ für die Heim-EM aufstellen werde. Und sagte einen Satz, den er in diesen Wochen schon sehr oft gesagt hat: „Ich bin absolut überzeugt von dem Weg, den wir gehen.“