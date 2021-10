Hansi Flick und die DFB-Elf : Handgriffe, die sitzen

In der letzten halben Stunde, als die deutsche Nationalelf nur noch ein Schrittchen von der Weltmeisterschaft 2022 in Qatar entfernt war, brachte Hansi Flick schon die nächste Generation ins Spiel. Beim Stand von 1:0 wechselte er erst den 18 Jahre alten Florian Wirtz zusammen mit Karim Adeyemi (19 Jahre) ein, zehn Minuten später kam Jamal Musiala (18 Jahre alt). In der langen deutschen Fußballgeschichte stand vermutlich noch nie ein Sturm auf dem Platz, der jünger war. Und vermutlich auch keiner, der so schnell zeigte, was in ihm steckt.

An den beiden Toren von Timo Werner war Wirtz umgehend beteiligt, beim 4:0 machten dann die beiden anderen Talente gemeinsame Sache: Adeyemi verschaffte Musiala freie Bahn, der mit überlegtem Schuss zum Endstand traf. Man muss aus dem Teenager-Trio, das bei der Europameisterschaft in diesem Sommer überhaupt keine Rolle gespielt hatte, kein deutsches Weltstar-Trio der Zukunft machen, doch der Abend in Nordmazedonien hat die Zukunftsaussichten rund um die Nationalelf trotzdem schon ein bisschen verändert und verbessert. Und das, man kann es nicht anders sagen, liegt am neuen Bundestrainer.