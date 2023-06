Er musste doch wohl wissen, dass der Satz, den er nun sagen würde, nicht für ihn sprechen konnte – und so stellte es die komplizierte neue Situation um den Fußballtrainer Hansi Flick ganz gut dar, dass er ihn dennoch sagte.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

„Das müsst ihr mir einfach so abnehmen“, sagte Flick ins Mikrofon. Er wollte den Sportreporterinnen und Sportreportern an diesem Montagabend klarmachen, dass er keine Geister gesehen hatte, dass seine Spieler in seinem System in den Trainingseinheiten wirklich überdurchschnittlich gut gewesen seien. Doch das konnte natürlich nicht klappen, weil er in dem Medienraum des Weserstadions mit denen sprach, die gerade gesehen hatten, wie seine Mannschaft gegen einen durchschnittlichen Gegner in der Rückwärtsbewegung mal wieder den Geist aufgegeben hatte.