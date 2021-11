Bundestrainer Flick im Gespräch : „Kimmich gehört nicht an den Pranger“

Joshua Kimmich ist nicht geimpft – und das ganze Land diskutiert darüber seit fast zwei Wochen. Sie auch?

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ich bin geimpft. Und ich habe auch die DFB-Impfkampagne „Schiri, ich hab’ schon Gelb“ aus Überzeugung unterstützt. Optimal wäre, wenn jeder Spieler bei uns geimpft wäre. Wir haben in Deutschland aber keine Impfpflicht, deswegen hat jeder das Recht auf seine eigene Entscheidung. Und klar ist auch: Viele Menschen haben gewisse Bedenken. Mir ging es am Anfang ähnlich. Dann habe ich mich informiert und von Ärzten, die ich lange kenne und denen ich vertraue, beraten lassen. Die haben mich aufgeklärt und gesagt: Hansi, du musst dich impfen lassen. Denn wenn du es bekommst, ist das viel schlimmer als die Nebenwirkungen, die du durch eine Impfung bekommen kannst.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Wie haben Sie die Diskussion um Kimmich wahrgenommen?

Für mich werden Grenzen überschritten, wenn Menschen beleidigt und in eine bestimmte Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören. Auch wenn Jo nicht geimpft ist, ist er kein Corona-Leugner. Er gehört nicht zu Querdenkern und Verschwörungstheoretikern. Wer Jo kennt, der weiß, wie er tickt. Er hinterfragt alles, es ist sehr interessiert, will immer alle Zusammenhänge kennen und verstehen – und manchmal dauert es dann eben, bis er sich seine Meinung abschließend gebildet hat.

Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?

Das habe ich. Er hat noch immer einige Fragezeichen, eben weil er alles ganz genau wissen will. Ich persönlich sehe für mich keinen Punkt, an dem ich Bedenken wegen Langzeitfolgen festmachen könnte. Aber was mit ihm in der Diskussion aktuell geschieht, ist falsch und unfair. Er gehört nicht an den Pranger. Ich hätte mir viel mehr Sachlichkeit gewünscht, wobei ich als positiven Effekt auch sehe, dass seine Argumente und seine Bedenken wegen etwaiger Langzeitfolgen diskutiert werden. Er ist ja nicht der Einzige, der diese Sorgen hat. Ich finde es bedauerlich, dass diese Diskussion nun auf seinem Rücken ausgetragen wird, spurlos ist das nicht an ihm vorübergegangen. Aber es ist gut, wenn den Menschen durch die Diskussion die Angst vor langfristigen Schäden durch die Impfung genommen wird. Aufklärung ist in dieser Frage weiterhin das Wichtigste. Und möglicherweise ist sie noch nicht ausreichend erfolgt.

Was meinen Sie damit – dass ein Spieler wie Kimmich mit so vielen Ärzten in seinem beruflichen Umfeld zu wenig Informationen hatte?

Ich meine das grundsätzlich und unabhängig von Jo. Wir erleben es doch alle persönlich in unseren eigenen Familien, bei den Kindern und Enkelkindern, in den Schulen, am Arbeitsplatz. Dass es immer wieder Impfdurchbrüche gibt, sorgt für neue Diskussionen und Unsicherheit. Das muss ernst genommen werden. Und es muss viel deutlicher betont werden, wie selten diese Durchbrüche sind und vor allem, dass Geimpfte, die Corona bekommen, eine überragend hohe Wahrscheinlichkeit für einen milden Verlauf haben. Auch bei uns in der Nationalmannschaft werden wir das Thema noch mal aufgreifen. Nicht nur vor der versammelten Mannschaft, sondern auch im Einzelgespräch, ganz persönlich. Wenn jemand Sorgen hat, werden wir versuchen, ihm diese zu nehmen.

Wie hoch liegt eigentlich die Impfquote in der Nationalmannschaft, in der Bundesliga soll sie über 90 Prozent betragen?

Wie gesagt: Es wäre wünschenswert, wenn jeder Spieler bei uns geimpft wäre. Wobei ich die Notwendigkeit in anderen Berufsgruppen noch höher sehe, bei den Medizinern, beim Pflegepersonal, bei Lehrern oder Erziehern. Aber selbst in diesen Berufsgruppen ist das nicht der Fall.

Wenn Kimmich sich jetzt impfen lässt, werden viele Leute sagen, er wäre eingeknickt gegenüber dem Mainstream, dem DFB oder der Bundesregierung. Wenn er ungeimpft bleiben will, werden ihn andere noch stärker in die Ecke der Corona-Leugner schieben.