Hansi Flick im Interview : „Ich bin echt begeistert, was gerade rüberkommt“

Der Weltfußball ist in Aufruhr wegen der Frage, ob die WM alle zwei Jahre stattfinden soll, kürzlich haben auch die Nationaltrainer dazu konferiert. Wie ist Ihre Haltung?

Ich bin absolut dagegen. Mit einer WM alle zwei Jahre würde nicht nur der Fußball überfrachtet, es wäre eine Zumutung für den gesamten Sport. Auch andere Sportarten brauchen ihren Raum und ihre Aufmerksamkeit. Aber vor allem kann man es den Spielern einfach nicht zumuten, wir müssen die Spieler und ihre Gesundheit in den Blickpunkt stellen.

Sie selbst stehen vor der Aufgabe, in möglichst kurzer Zeit aus einer Mannschaft, die bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden ist, bei der EM im Achtelfinale, die gegen Spanien 0:6 verliert und zu Hause gegen Nordmazedonien, wieder ein Weltklasse-Team zu machen. Ganz direkt gefragt: Wie soll das gelingen?

Wir haben eine Mannschaft mit viel Qualität. Aber ja, nicht alle Positionen sind gleich stark besetzt. Das Thema zentraler Stürmer beschäftigt uns schon lange, wir müssen wirklich schauen, dass wir diesen Typ wieder ausbilden. Auch wenn sich die Quote von Timo Werner gut sehen lassen kann, und ich überzeugt bin von ihm. Er gehört zu den zehn, elf deutschen Spielern, die in den vergangenen beiden Jahren die Champions League gewonnen haben, die wissen schon, wie Gewinnen geht. Wichtig wird sein, dass wir als Mannschaft weiterkommen, als Team. Daran arbeiten wir, das ist unser Fokus. Dass die Mannschaft weiß, was für eine Qualität sie hat, und dass sie die immer wieder zeigt. Dass sie liefert, wenn es darauf ankommt. Und ich finde: Die Art und Weise, wie wir die ersten fünf Spiele bestritten haben, kann sich sehen lassen.

Was man dabei spürte, war eine andere Lust am Gewinnen als in den vergangenen Jahren, gerade gegen die sogenannten Kleinen. Braucht man das jetzt im Alltag, um es dann auch im Ernstfall parat zu haben?

Du brauchst es in jeder Trainingseinheit. Wie du trainierst, so spielst du auch. Darauf kommen wir in jedem Training und in jeder Sitzung zurück. Für mich sind drei Aspekte wichtig: Hohe Qualität, hohe Intensität und absolute Konzentration. So lange das Spiel läuft, so lange müssen wir Leistung abliefern, von der ersten bis zur letzten Minute. Es darf kein Nachlassen geben, wir müssen immer mit Begeisterung und Überzeugung spielen. Das muss auch der Zuschauer im Stadion und vor dem Fernseher spüren. Im ersten Spiel gegen Liechtenstein hat nach einer Viertelstunde, in der trotz guter Chancen das erste Tor nicht gefallen ist, auf einmal die Überzeugung gefehlt. Mentalität und Überzeugung sind die Grundvoraussetzungen.

Weil man sie nicht auf Knopfdruck herstellen kann, wie man bei der EM gesehen hat?

Ich will nicht zurückschauen. Aber wir haben den Spielern sehr ausführlich unsere Philosophie erklärt, und wir merken, dass sie ihnen zusagt: Immer aktiv zu sein, mit und ohne Ball. Ich glaube, man sieht, dass in jeder Phase des Spiels eine hohe Intensität herrscht. Wir pressen relativ hoch, wir setzen den Gegner unter Druck. Wir wollen auch Ballbesitz, aber unser Fokus ist, möglichst schnell zum Abschluss zu kommen. Das ist eine klare Idee, die wir sehr detailliert vermitteln. Klarheit ist entscheidend, sie gibt allen Spielern Sicherheit in ihren Aktionen. Wir sind in der Kürze der Zeit noch nicht bei den 100 Prozent, aber wir sind auf einem guten Weg.