Wird Deutschland im nächsten Jahr im eigenen Land Fußball-Europameister? Hansi Flick wusste auf diese klare Frage knapp ein Jahr vor Turnierstart im Juni 2024 mit dem deutschen Eröffnungsspiel in München und einen Tag vor dem Test-Länderspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und bei RTL) gegen Kolumbien keine klare Antwort. Daher sagte der Bundestrainer einfach nur: „Ich bin kein Hellseher.“

Dennoch hatte Flick zuvor eine ob der Probleme der deutschen Nationalmannschaft erstaunliche Vorhersage gemacht. „Im September wird das alles ganz anders ausschauen“, sagte er am Montag bei der Pressekonferenz auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Dann sehen wir mit Sicherheit eine Mannschaft, die größtenteils bei der Euro den Erfolg holen soll, den wir uns wünschen.“ Am 9. September geht es in Wolfsburg in einem Testspiel gegen WM-Schreck Japan, drei Tage später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich. Im Oktober folgt eine USA-Reise.

Im letzten Länderspiel dieser Saison in Gelsenkirchen wird also nochmal experimentiert, etwa mit der Dreierkette in der Defensive. Dort wird, das verriet der Bundestrainer, wieder Malick Thiaw spielen, der beim Debüt am Freitag beim 0:1 in Polen mit guter Leistung überzeugte. Auch Ilkay Gündogan, der nach dem Sieg im Champions-League-Finale mit Manchester City, verspätet zum Team stieß und auch beim 3:3 gegen die Ukraine fehlte, wird in seiner Geburtsstadt in der Startelf stehen. Weitere Personalien ließ Flick offen: „Wie viele Veränderungen wir machen, müssen wir sehen.“

„Eine Sache, die mir gefällt“

Auch wenn es in der Experimentierphase nur einen Sieg – 2:0 gegen Peru –, ein Unentschieden und zwei Niederlagen gab, sieht Flick seine Mannschaft in einem besseren Zustand als direkt nach der WM. „Ich glaube schon, dass wir mehr Optionen haben“, sagte er. „Es ist schon so, dass wir uns entwickeln. Das ist eine Sache, die mir gefällt.“ Zuletzt hätten aber „ein Tick Vertrauen, ein Tick Entschlossenheit“ gefehlt.

Torwart Marc-André ter Stegen (Belastungssteuerung) und Florian Wirtz (Oberschenkelprobleme), die am Sonntag noch gefehlt hatten, waren am Montag beim Abschlusstraining in Frankfurt wieder auf dem Rasen. Flick erlebte seine Spieler dabei „sehr motiviert, sehr engagiert, sehr fokussiert“. Anschließend reiste die Mannschaft mit dem Zug nach Essen ins Teamquartier, um sich vor Ort auf die finale Partie der Saison vorzubereiten. Danach geht es für alle Spieler in den Urlaub.

Flick will davor und danach „kompromisslos meinen Weg“ gehen. Dass die DFB-Elf im internationalen Vergleich abgehängt ist, sieht der Bundestrainer noch nicht trotz der WM-Debakel mit dem Aus nach der Vorrunde und der Niederlage im EM-Achtelfinale 2021. Der Leistungsstand etwa von Nations-League-Sieger Spanien macht ihm keine Angst. „Wenn wir all das einbringen, was wir können, dann spielen wir auf dem gleichen Niveau“, sagte Flick. „Das muss unser Anspruch sein, wir wollen mit den Besten mithalten können.“ Er gab aber auch zu: „Da sind wir im Moment etwas weiter weg.“

Die Kritik, die es an den Leistungen und Ergebnissen der Nationalmannschaft gibt, versteht Flick, denn „die Ergebnisse geben wenig Spielraum für etwas anderes“. Trotzdem sei er weiter überzeugt von „unserem Weg. Wir haben Fortschritte gesehen“. Auch wenn die Niederlage in Polen wegen des Ergebnisses „sehr, sehr negativ“ betrachtet worden sei, „ist es schon so, dass wir viele Dinge in der Entwicklung besser gesehen haben gegenüber der Ukraine“. Die Mannschaft entwickele sich, das sei letztlich entscheidend. „Ich bin zu zuversichtlich, weil wir eine hohe Qualität haben.“

Nur Entwicklungen, ob offensichtlich oder versteckt, werden aber, das weiß auch Flick, irgendwann nicht mehr reichen. Deswegen sagte auch er: „Es geht ums Ergebnis. Die Mannschaft ist morgen auf dem Platz gefragt, die Dinge umzusetzen und zu versuchen, das Spiel zu gewinnen. Damit wir einen positiven Abschluss der Saison haben.“ Sonst dürfte die Stimmung in Fußball-Deutschland noch schlechter werden. Und dann stellen sich vielleicht ganz andere Fragen als die nach einem möglichen Europameister Deutschland.