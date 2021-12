Analyse von Bundestrainer Flick : Gelobtes England

Aktualisiert am

Es war kein alarmistischer Ton, den Hansi Flick anschlug. Die nüchterne Analyse aber ließ in ihrer Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Für den Bundestrainer ist das Abschneiden der deutschen Teams in der Champions League ein „Spiegelbild“ der Verhältnisse in der Bundesliga: ganz oben die Bayern – und dann lange nichts.

Während die sportlichen Auftritte der Münchner unter seinem Nachfolger Julian Nagelsmann auf allen Ebenen „absolut top“ seien, gebe es derzeit kein anderes Team, das mithalten könne, sagte er am Donnerstag bei einer digitalen Medienrunde. „Man muss sagen, dass aktuell kein Konkurrent da ist“, stellte Flick fest und fügte mit Blick auf Borussia Dortmund hinzu: „Letztendlich sind die vier Punkte, die Bayern jetzt Vorsprung hat, schon eine kleine Vorentscheidung.“

Am Samstag hatte der FC Bayern das Topspiel beim BVB mit 3:2 für sich entschieden. Dass in der Champions League neben Dortmund auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg nach der Vorrunde ausgeschieden seien, sei für den deutschen Fußball insgesamt kein gutes Bild. „Wir können nicht damit zufrieden sein, dass wir nur Bayern München in die nächste Runde schicken“, sagte er. Zuletzt war das vor vier Jahren der Fall gewesen.

Wie Flick in diesem Zusammenhang von der englischen Premier League schwärmte, ließ die Bundesliga alles in allem geradezu abgehängt erscheinen. Es sei ein „enormer Unterschied“, sagte Flick auch mit Hinweis auf die dort getätigten Investitionen. „Die Premier League ist noch mal eine andere Kategorie, ganz offen gesagt.“ Flick war kürzlich in Begleitung seiner Assistenten für mehrere Tage in England und hatte sich unter anderem zwei Liga-Spiele (Liverpool – Arsenal und Manchester City – Everton) sowie eine Champions-League-Partie (Chelsea – Juventus) angesehen. Es sei spannend gewesen, drei Top-Teams zu sehen, „die komplett andere Philosophien haben“, berichtete er.

Flick: Tür für junge Spieler offen

Für das Nationalteam leitete Flick daraus keinen Wettbewerbsnachteil ab. Das Fazit seines ersten Semesters als Bundestrainer fiel freundlich aus bei seinem Bericht zur Lage der Fußballnation, nicht nur wegen der souverän geschafften Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Qatar. Gerade das 4:1 zum Abschluss in Armenien habe gezeigt, „dass wir doch eine gute Breite haben“ – und mehr Talente als noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr angenommen.

Das, so ließe sich hinzufügen, könnte auch mit Flicks Bereitschaft zu tun haben, diesen auch Vertrauen zu schenken, jedenfalls fällt der Kreis der Nationalspieler mit aktuell „30, 35 im Fokus“ merklich größer aus als unter Joachim Löw. Namentlich erwähnte er Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck und David Raum. Die Tür für weitere junge Spieler sei offen, sagte Flick. Was auch für den etwas älteren Mats Hummels gelte, wenngleich Flick doch eher reserviert klang, als er feststellte, auf der Position in der Innenverteidigung gebe es „aktuell keinen großen Bedarf“.

In der kommenden Woche reist Flick mit einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes zwecks Quartiersuche nach Qatar, die nächste sportliche Maßnahme steht dann im März an mit Länderspielen gegen – so sein Wunsch – einen namhaften europäischen Gegner und einen von einem anderen Kontinent.

Die besondere Herausforderung der WM im Qatar sei der Beginn nur acht Tage nach dem letzten Bundesligaspiel, weshalb er viel Wert auf individuelle Vorarbeit auch außerhalb der gemeinsamen Zeit lege. „Wir haben eine kurze Vorbereitung, darauf müssen wir uns gut vorbereiten“, sagte der Bundestrainer und versprach das für alle Bereiche – ausdrücklich auch für jenen, in dem sich das ansonsten leuchtende Vorbild des deutschen Fußballs nicht vorbereitet gezeigt hatte, Stichwort Qatar und Menschenrechte: „Man hat bei Bayern München gesehen, wie wichtig es den Fans ist.“