Wenn wir über die Problempositionen im deutschen Fußball sprechen, ist schon so lange von Außenverteidigern und Stürmern die Rede. Aber wenn wir auf das vergangene Jahr schauen: Haben wir in Wahrheit nicht ein anderes Problem?

Welches? Sechser?

Ja, oder sagen wir mal so: Spieler im Mittelfeld, die defensiv denken, die für Stabilität sorgen.

Wenn wir uns beispielsweise Dortmund anschauen, dann war es schon so, dass Emre Can in der Rückrunde der Stabilisator war, der defensiv gedacht hat. Das ist eine Entwicklung, die auch wir uns erhofft haben.