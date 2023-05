Aktualisiert am

Vorab zwei Fun Facts: Das Geschäftsjahr 2021/22 hat der Hamburger SV mit einem Plus von einer Million Euro abgeschlossen. Zuvor waren zwölf Jahre lang rote Zahlen geschrieben worden. Außerdem wird das Volksparkstadion am Freitagabend zum fünften Mal nacheinander ausverkauft sein. Nur Dortmund, die Bayern und Schalke ziehen mehr Fans an.

Vielleicht war das jetzt etwas bemüht, um zu Beginn etwas Positives über den HSV zu schreiben. Wir haben ja Frühling, und das ist traditionell die Jahreszeit, in der die Hamburger von Düsternis eingeholt werden, gleichgültig, wie lange die Sonne im Norden scheint.