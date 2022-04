Einfluss des Trainers Tedesco : Wie es zum Leipziger Frühling kam

Aktualisiert am

Gesagt hat Domenico Tedesco das nicht, aber wenn er sich einen Spieler hätte aussuchen können, dem ein entscheidendes Erfolgserlebnis widerfährt, dann wäre die Wahl wohl auf Dominik Szoboszlai gefallen.

Die beiden Männer hatten vor kurzer Zeit eine längere Unterhaltung, in der Tedesco seinem Offensivspieler Mut zusprach und ihn ermunterte, weiter so fleißig zu arbeiten. Die Botschaft dahinter war klar: Deine Zeit wird kommen. Und tatsächlich: Prompt erzielte der ungarische Nationalspieler am vergangenen Wochenende das entscheidende Tor zum 1:0 bei Bayer Leverkusen.