Fußball-Weltrekord? : Verwirrung um ein Tor aus mehr als 96 Metern

Torwart Tom King traf für Newport County aus 96 Metern Entfernung – aber ist es auch ein Weltrekord? Bild: Picture-Alliance

Was für ein Tor! Schlussmann Tom King trifft in der vierten englischen Liga aus 96 Metern. Das Guinness-Buch der Rekorde erkennt es nun als das Tor aus der größten Distanz an. Doch stimmt das wirklich?