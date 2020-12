Initiative zur Virusbekämpfung : Gündogan macht gemeinsame Sache mit Spahn

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat nach überstandener Covid-19-Erkrankung appelliert, die Hygieneregeln einzuhalten. Da er selbst betroffen war, habe sich seine Sichtweise auf die Krankheit drastisch geändert. „Ich will mir nicht vorstellen, was diese Krankheit mit Menschen macht, die nicht so gesund und nicht so jung sind wie ich. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen verantwortungsvoll damit umgehen, Masken tragen, sich an Schutzmaßnahmen halten und soziale Kontakte an zweite Stelle zu stellen“, sagte der Profi in einem Video für die Aufklärungskampagne „#IchhatteCorona“ des Bundesministeriums für Gesundheit und kämpft damit gegen die Verharmlosung der Krankheit.

„Mir ist es ein Anliegen, offen darüber zu sprechen, da ich als Fußball-Nationalspieler möglicherweise ein paar Leute mehr erreichen und warnen kann als vielleicht andere Personen“, sagte Gündogan dem Sportinformationsdienst (sid). Das Bundesministerium unter Minister Spahn (CDU) hatte bei dem 30-Jährigen angefragt, ob er sich für die Kampagne engagieren wolle. In deren Rahmen erzählen Betroffene in kurzen Texten und Videos, wie sie sich infiziert haben – und wie das Virus ihr Leben verändert hat. Gündogan sitzt in „seinem“ Filmbeitrag zu Hause im Deutschland-Trikot mit der Nummer 21 und schildert, wie ihn bereits die Nachricht, dass er sich infiziert habe, verunsicherte.