Sohn berichtet von Problemen : Große Sorge um Fußball-Legende Pelé

Schock in Brasilien: In einem Interview berichtet der Sohn von Brasiliens Fußball-Ikone Pelé von großen gesundheitlichen Schwierigkeiten des dreimaligen Weltmeisters.

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist nach Angaben seines Sohnes wegen seiner gesundheitlichen Probleme psychisch sehr niedergeschlagen. „Er ist sehr fragil, was seine Mobilität angeht. Er hat sich einer Hüfttransplantation unterzogen und die Rehabilitation ist nicht ideal verlaufen. Er hat dieses Mobilitätsproblem, was zu einer gewissen Depression führt“, sagte Edinho laut am Montag vorab veröffentlichten Auszügen aus einem Interview mit dem Sportportal Globoesporte. „Er ist der König, er war schon immer eine so imposante Figur, und heute kann er nicht mehr richtig gehen.“

Pelé sei auf eine Gehhilfe angewiesen, sagte sein Sohn. Der 79-Jährige schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle kaum das Haus verlassen. Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Im vergangenen Jahr wurde dem dreimaligen Weltmeister nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Dabei lag der 1,73 Meter große frühere Stürmer auch auf der Intensivstation.

Pelé stand zwischen den Jahren 1957 und 1971 in insgesamt 92 Spielen für die brasilianische Nationalmannschaft auf dem Feld und erzielte dabei 77 Tore. Bis heute ist er Rekordtorschütze der „Seleção“. In seiner Karriere wurde er insgesamt dreimal Fußball-Weltmeister.

Auch bei seinem langjährigen Verein FC Stantos in Brasilien stellte er beeindruckende Zahlen auf. In 638 Ligaspielen für den Klub aus der Region São Paulo traf Pelé ganze 619 Mal. Nach 17 Jahren im Trikot der bis heute als solche bekannten Talentschmiede, die unter anderem Spieler wie Neymar oder Robinho hervorgebracht hat, blickt Pelé auf 26 nationale und internationale Titel zurück. Darunter zweimal der Weltpokal (1962 und 1963).