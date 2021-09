Leon Goretzka im Gespräch : „Wir müssen etwas machen“

Aktualisiert am

Am Montag waren Sie und eine Reihe von anderen Spielern gleich im ersten Training mit Mads Buttgereit in Aktion, dem neuen Standard-Trainer, wie war das?

Wir haben Freistöße geschossen, und er hat die Bewegungen analysiert. Es war sehr interessant, zu sehen, was die Technik heute kann. Ich bin gespannt, was für Lehren wir draus ziehen.

Aus der Ferne sah es in erster Linie gefährlich für die Abwehr-Dummys und den Stuttgarter Wald aus ...

Da darf man nicht allzu viel drauf geben, schon gar nicht aus der Ferne. Ich glaube, dass Standardsituationen gerade in den Turnieren oder großen Spielen den Ausschlag geben können, das hat man oft genug gesehen. Das sind Möglichkeiten, die man vom Prinzip her sehr gut planen kann. Ich finde es in jedem Fall eine gute Sache, daran zu arbeiten. Wir wollen uns weiterentwickeln.