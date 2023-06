Scheiden tut zumeist weh. Das absehbare Ende der Partnerschaft, die den Anschein erweckt hatte, als habe sie das Potential für eine langfristige Liebesgeschichte, beschäftigt alle Beteiligten in Reihen der Eintracht. Es ist damit zu rechnen, dass der Schlusspunkt der Beziehung eine bewegende Angelegenheit werden wird. Oliver Glasner, für den es nach zwei Jahren am Main nach dem Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) keine berufliche Zukunft in Frankfurt gibt, ist ein Zeitgenosse, der keinen Makel darin erkennen kann, wenn er in der Öffentlichkeit Einblicke in seine Gefühlswelt gibt.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Seit Sommer 2021, als er in Frankfurt anheuerte, stand er bei vielen stimmungsvollen Szenen mit seinen Leuten im Rampenlicht, die ihn als Menschen verändert haben, wie er in einem Blick zurück vor der letzten Herausforderung, die sie gemeinsam meistern wollen, festhielt: „Ich bin ja gekommen als Langweiler und gehe als hochemotionaler Typ“, sagte er, nachdem er sich im Frust über eine ungenügende Leistung seiner Elf in Hoffenheim auf der anschließenden Pressekonferenz zu einer Wortwahl gegenüber einem Journalisten hatte hinreißen lassen, die ihm letztlich zum Verhängnis wurde – und sein vorzeitiges Aus besiegelte.

„Wollen ihm den gebührenden Abschied geben“

Eigentlich hatten der Österreicher und der hessische Traditionsklub vereinbart, dass sie (mindestens) bis zum 1. Juli 2024 zusammenarbeiten wollten. Im Februar wurde ihm sogar noch eine Vertragsverlängerung angeboten. Doch in den Wochen danach unterliefen Glasner, der bis dahin das Team geschickt durch Höhen und Tiefen manövriert hatte und mit ihm im Mai 2022 in Sevilla mit dem Europa-League-Triumph einen Moment für die Ewigkeit erlebte, handwerkliche Fehler, die ihn Reputation kosteten. „Er hatte eine hervorragende Zeit und hat sich sehr wohl in Frankfurt gefühlt. Deswegen ist es schade, wie die Rückrunde gelaufen ist“, sagte Kapitän Sebastian Rode, „wir wollen ihm den gebührenden Abschied geben.“

Glasner ist es im Frühjahr nicht gelungen, in sportlich wechselhaften Zeiten für eine Arbeitsatmosphäre zu sorgen, in der die Spieler beständig zu Höchstleistungen fähig gewesen wären. Er trat hitzköpfig und in den Lagebesprechungen mit seinen Vorgesetzten auch starrsinnig auf. Dass er wiederholt über die fehlende Klasse einzelner Akteure klagte, sorgte für Stimmungsschwankungen in der Kabine, in der das fehlende Vertrauen Verunsicherung auslöste. Glasner hielt das Aufgebot nicht für stark genug besetzt, um fortwährend hochklassige Ziele verfolgen zu können.

Nicht verbiegen lassen

Demgegenüber nannte Sportvorstand Markus Krösche die abermalige Qualifikation für die Champions League wünschenswert und gab als unmittelbar für die Transferaktivitäten verantwortlicher Vorgesetzter dem Coach zu verstehen, dass er bitte mit dem, was an Personal vorhanden sei, besser auskommen müsse. An diesem grundlegenden Streit in der Qualitätsfrage entzündeten sich regelmäßig Meinungsverschiedenheiten, die immer größer wurden, als die Ergebnisse während der zehn Spiele dauernden Sieglos-Serie keinen beruhigenden Effekt mehr erzielten. Er könne und werde sich „nicht verbiegen“, betonte Glasner, den es versöhnlich stimmte, dass sein Team den siebten Tabellenplatz am finalen Liga-Spieltag erreichte: „Ich ziehe den Hut vor dieser Gruppe. Die Belohnung ist europäischer Fußball. Und diese Stadt, dieser Verein, diese Fans haben Europa verdient. Wir sind aber noch nicht fertig.“

Für Kevin Trapp ist klar, was die Mannschaft dem Österreicher als Abschiedsgeschenk mit auf den Weg geben möchte: „Wir wollen ein schönes Saisonende haben, auch für Oliver Glasner“, betonte der Schlussmann, „er soll bekommen, was er verdient – maximalen Erfolg.“ Während Timothy Chandler davon sprach, dass nun die Minuten kommen, in denen man das kollektiv Erreichte „vergolden“ wolle, ließ auch Krösche ungeachtet ihres folgenreichen Zwists keine Missverständnisse an den hehren Absichten aufkommen, die sie bis zum Schluss eine: „Wir wollen gemeinsam den Cup holen.“

Unstillbarer Hunger nach Erfolg

Ohne Zweifel wird es schwierig für den kommenden Frankfurter Fußballlehrer, auf Anhieb die gewachsenen Ansprüche angemessen zu bedienen. Es scheint, dass Dino Toppmöller den Job übernehmen wird; mit der Bekanntgabe wird kommende Woche gerechnet. Seit 2016 geht es mit der Eintracht sportlich und wirtschaftlich bergauf. Im Duell mit RB Leipzig an diesem Samstag greifen sie zum dritten Mal nach 2017 (1:2-Niederlage gegen Dortmund) und 2018 (3:1-Sieg gegen den FC Bayern) nach dem DFB-Pokal.

Glasners Vorgänger, Niko Kovač und Adi Hütter, formten aus dem einstigen Abstiegskandidaten einen Teilnehmer am europäischen Geschäft, der zuletzt unter Zutun des 48-Jährigen erstmals die K.-o.-Runde der Königsklasse erreichte. „Meine größte Schwäche ist manchmal meine größte Stärke: Meine Ungeduld und mein Ehrgeiz können in beide Richtungen gehen“, beschrieb Glasner gegenüber der Wiener Tageszeitung „Standard“ einen seiner prägendsten Charakterzüge. Der Hunger nach Erfolg lasse bei ihm nie nach: „Wenn man ein Stück Schokolade isst, denkt man sich ja auch: ‚Wow, die ist gut, die möchte ich wiederhaben.‘“

Mehr zum Thema 1/

Er sei seit 2012 Coach, „und es ist jedes Jahr anders gekommen als gedacht“, sagte Glasner. Dass er seit Langem mit einem „Persönlichkeitsentwickler“ zusammenarbeitet, habe ihn reifen und mit Rückschlägen so umgehen lassen, dass er gestärkt daraus hervorgehen könne. Aus Prinzip verfolge er keinen Karriereplan: „Um glücklich zu sein, muss ich nicht unbedingt in die Premier League.“ Erste Anfragen aus England liegen ihm freilich vor – und ein entsprechender Ausgang des Wochenendes könnte aus den Offerten durchaus noch ernsthafteres Interesse entstehen lassen. Das Fußballgeschäft ist schnelllebig. Kaum jemand könnte das besser bestätigen als Glasner nach seinen Eintracht-Erfahrungen.