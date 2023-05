Aktualisiert am

Nicht nur leicht ums Herz: Der FC Barcelona ist finanziell in einer heiklen Lage Bild: picture alliance / NurPhoto

An der Meisterschaft des FC Barcelona findet nicht einmal die Madrider Sportpresse einen Makel: „Barça ist wieder da“, schreibt AS auf seiner Titelseite und auch die eher dem Hauptstadtklub Real zugeneigte Marca meint: „La Liga, für die Besten.“ Noch vier Spieltage stehen aus, aber die Mannschaft von Xavi Hernández durfte am Sonntag mit einem 4:2 Sieg gegen Espanyol Barcelona die Meisterschaft schon jetzt feiern.

85 Punkte hat sie auf dem Konto, 14 mehr als Real Madrid auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Liga sei der schwerste Wettbewerb, den man gewinnen kann, sagte einmal Zinedine Zidane, als er Trainer bei Real war, der Preis für Spitzenleistungen während der ganzen Saison. Und während sein ehemaliges Team vor allem nach der Winterpause viele Punkte liegen ließ und Atlético Madrid einen sehr schlechten Saisonstart erwischt hatte, ist Barça seit August ein Meister der Stabilität.