Die Gewalt im Amateurfußball hatte im Mai einen traurigen Höhepunkt gefunden, als es bei einem Turnier in Frankfurt zu einer Schlägerei gekommen war, bei der ein Jugendlicher aus Berlin schwer verletzt wurde. Der 15-Jährige starb anschließend im Krankenhaus. „Das hat uns zutiefst erschüttert. Dieser Vorfall muss ein Signal sein – Jetzt ist Schluss, es muss irgendwie in eine andere Richtung gehen“, sagte Ronny Zimmermann, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), am Montag bei der Vorstellung eines Lagebilds zur Gewalt im Amateurfußball.

Darin erfasst sind 3907 Gewaltfälle in der Saison 2022/23, Diskriminierungen wurden in 2679 Fällen erfasst. Zum Spielabbruch wegen Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen kam es demnach 961 Mal. Das ist etwas häufiger als in der vorherigen Saison, für die mit 945 bereits ein deutlich gestiegenes Niveau festgestellt worden war. In der Saison 2022/23 wurden 1.234.154 Spiele erfasst, etwa 55.000 mehr als 2021/22, daher ging die Quote der Spielabbrüche leicht zurück, von 0,08 auf 0,078 Prozent. „Das ist kein Bild, mit dem der Fußball leben kann, und ich persönlich auch nicht“, sagt Zimmermann.

Die Betroffenen der Vorfälle sind in den meisten Fällen Spieler (3496) oder Schiedsrichter (2680). Die häufigsten Täter sind ebenso Spieler (4116), sowie Zuschauer (2200) der Spiele. Für das Lagebild wurden die Spielabbrüche nach Altersklassen erfasst. Über die Hälfte der Spielabbrüche entfallen mit 537 auf den Herrenbereich. Bei den männlichen A- und B-Juniorenspielen wurden jeweils 89 Spiele abgebrochen, in den Altersklassen darunter sind es etwas weniger. Allerdings wurden auch 49 Spiele im E-Jugend-Bereich vorzeitig beendet, in dem die Spieler neun bis elf Jahre alt sind, und sogar 22 in der F-Jugend. „Da können wir die Spieler als Täter ja eigentlich ausschließen“, sagt Zimmermann. Das seien Erwachsene, die ein Kinderspiel kaputt machten.

Allgemeiner Anstieg der Gewaltkriminalität

Der Berliner Fußball-Verband hat angesichts des Anstiegs der Gewaltvorfälle in den vergangenen Jahren bereits seine Schiedsrichterausbildung angepasst. Mittlerweile sind Kurse, welche die Spielleiter im Umgang mit Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen schulen, für angehende Schiedsrichter verpflichtend. Für aktive Schiedsrichter wurde das freiwillige Angebot ausgebaut, sagt Theresa Hoffmann, Referentin für das Schiedsrichterwesen beim Berliner Fußball-Verband.

Anhand konkreter Situationen auf dem Platz werde geübt, wie die Spielleiter zur Deeskalation beitragen könnten. Als zweite Zielgruppe habe sie die Trainer ausgemacht, da diese als Verantwortliche und Vorbilder die größte Wirkung entfalten könnten. Ihnen die Perspektive der Schiedsrichter zu vermitteln und sie über das Schiedsrichterwesen zu informieren helfe, dass sie einen respektvollen Umgang auf dem Fußballplatz vorleben.

Thaya Vester, Kriminologin der Universität Tübingen und Mitglied der Arbeitsgruppe Gewaltprävention beim DFB, verweist zur Erklärung der häufigeren Gewalt auf die Kriminalitätsstatistik. Nach den Pandemie-Jahren sei ein allgemeiner Anstieg der Gewaltkriminalität in Deutschland zu beobachten gewesen, der auch das Niveau von vor 2020 übertroffen habe. Das spiegele sich im Fußball, beispielsweise in den im zweiten Jahr in Folge deutlich häufigeren Spielabbrüchen. In der Präventionsarbeit sei dafür in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung gekommen, sagt Vester. In allen Landesverbänden gibt es mittlerweile Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle.

Daneben seien aber auch Vorkehrungen für Gewaltfälle zu treffen, beispielsweise durch Ordnungskräfte bei Risikospielen. Es gelte, vorbereitet zu sein, um den Betroffenen von Gewalt und Diskriminierung beistehen zu können. „Diesbezüglich gab es in der Vergangenheit noch ein bisschen eine Leerstelle“, sagt Vester. Von höheren Strafen hält die Kriminologin nicht viel. Die Forschung lege nahe, dass vielmehr die Konsequenz der Strafverfolgung entscheidend für die Handlungsweise der Täter sei. Allerdings merke sie auch von den Rückmeldungen bei ihrer Forschung zu Gewalt im Fußball, dass von vielen die Strafen als nicht ausreichend hoch empfunden werden.

Das Lagebild wird seit neun Jahren jährlich vom DFB erstellt. Erfasst werden die Spiele durch Online-Spielberichte, die von den Schiedsrichtern ausgefüllt werden. Das führe dazu, dass es eine Dunkelziffer gebe, sagt Vester. Bei schwerwiegenden Fällen, wie einem Spielabbruch, geht die Kriminologin aber davon aus, dass sie sehr gering ausfällt. Um ein noch zuverlässigeres Bild zu bekommen, wäre ein Abgleich mit den Sportgerichten nötig – ein Projekt, das für künftige Lagebilder angegangen werden soll.