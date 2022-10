Comiczeichner German Aczel : „Das muss doch ins Museum!“

Herr Aczel, wie kommt man dazu, berühmte und wenig bekannte Tore zu zeichnen?

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ich habe zwei große Leidenschaften, eine fürs Zeichnen und eine für den Fußball. In meinem Buch wollte ich die schönsten Fußballmomente noch einmal aufleben lassen. Viele der abgebildeten Tore hat man ja schon mal gesehen, ich wollte Ordnung hineinbringen.

Was macht die Faszination von schönen Toren aus?

Es sind Kunstwerke. Manchmal zählt aber auch deren Wichtigkeit.

Wer ist der größte Künstler unter den Fußballstars?

Diego Maradona. Ich habe ihn als Kind bei Boca Juniors live spielen sehen können, das hat mich geprägt. Bei uns in Argentinien ist er mehr als ein Idol, er ist wie ein Gott.

Beginnt und endet Ihr Buch deshalb mit den Toren Maradonas aus dem WM-Viertelfinale 1986 gegen England: mit dem Sololauf sowie der „Hand Gottes“?

Jeder hat seine eigene Liste von Lieblingstoren. Bei mir musste die Nummer eins von Maradona sein. Sein WM-Tor des Jahrhunderts ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern er hat es auch gegen England erzielt. Der Konflikt der beiden Länder um die Islas Malvinas (Falklandinseln, d. Red.) lag ja erst wenige Jahre zurück. Der sportliche Triumph über England war für uns damals unglaublich wichtig.

In Ihrem Buch sind auch unbekannte Tore aus eher exotischen Ligen zu sehen. Wie haben Sie die gefunden?

Ich bin als Argentinier vielleicht ein bisschen parteiisch für Maradona und Messi, wollte aber eine bunte Mischung bieten. Durch meine Arbeit für eine englische Fußballzeitschrift habe ich viele Tore kennengelernt, und ich habe auch sehr lange und intensiv recherchiert. Ich gehöre zu denen, die sich bei Youtube ständig Tore anschauen. Dort habe ich auch die besten Elfmeter gesehen und vieles mehr. Irgendwann musste ich aufhören, sonst wäre das Buch zu dick geworden.

Könnte man sagen: Am Anfang jedes spektakulären Tores steht die Taktiktafel, am Ende Ihre Zeichnung?

Ich analysiere gerne Tore in Ruhe, um ihr Zustandekommen zu verstehen: wo Ronaldinho beim Torschuss gestanden hat, wie Lionel Messis Laufweg war. In der Bewegung geht alles sehr schnell, auf der Zeichnung kann man jeden Spielzug klar erkennen.

Ein Weitschuss wie von Patrik Schick bei der EM 2021 oder ein Freistoß wie von Toni Kroos bei der WM 2018 gegen Schweden sind einfach nachzuvollziehen. Welches Tor war schwierig zu zeichnen?

Der Treffer von Jay-Jay Okocha gegen Oliver Kahn, im Spiel Eintracht Frankfurt gegen den Karlsruher SC 1993. Bei dem Dribbling musste ich oft das Video stoppen.

Sie sind in Argentinien aufgewachsen, haben in Brasilien gelebt und in München eine Familie gegründet: Hand aufs Herz, wie gut ist die Bundesliga im internationalen Vergleich?

Das Niveau ist richtig hoch. Ich finde, dass der beste Fußball der Welt in der englischen Premier League und in der deutschen Bundesliga gespielt wird. Mit meinen vier Kindern bin ich gerade erst von einer Fußballtour durch Argentinien zurückgekehrt, wir haben dort viele Spiele angeschaut. Das Niveau ist aber in Deutschland besser.

Aber der Geräuschpegel ist bei Boca Juniors vermutlich höher als beim FC Bayern?

Die Leidenschaft im Boca-Stadion La Bonbonera ist viel größer. Meinen Kindern verschlug es glatt den Atem, als Boca ein Spiel gedreht hat und die Emotionen der Zuschauer hochgekocht sind. Hier im Münchner Stadion kann man Mané und Sané in aller Ruhe zuschauen. Im Vergleich zu Argentinien ist ein Bayern-Heimspiel wie ein Theaterstück.

Gibt es in Deutschland nichts, was der südamerikanischen Stimmung ähnelt?

Wenn der FC St. Pauli am Millerntor spielt, ähnelt es Argentinien am meisten. Auch in Köln und Frankfurt sind die Fans ausgelassen, ebenso wie in der gelben Wand von Dortmund.

Machen Sie eigentlich mit bei der Wahl zum „Tor des Monats“?

Ich wähle mit. Es gibt im Buch ja auch einige, die ich gezeichnet habe.

Gibt es Leute, die Ihre Zeichnungen kaufen?

Die schönste Anerkennung ist es, wenn ein Fußballspieler selbst meine Werke mag. Einmal hat Michael Ballack eine Zeichnung aus einem WM-Buch von mir getwittert. Mehrmals hat ein Gezeichneter mich kontaktiert und gesagt: Das muss doch ins Museum!

Einige Ihrer Werke haben es ja ins FIFA-Fußballmuseum in Zürich ge­schafft.

Das ist eine Anerkennung, dass ich als Künstler den richtigen Weg gewählt habe. Viele Leute sehen meine Arbeit als Hobby, nicht als Beruf. Wenn ich denen sage, ich zeichne, kommt die Frage: Ja, aber was arbeitest du?