Legende vom FC Barcelona : Der tränenreiche Abschied des Gerard Piqué

Zum Abschied von Vereinsikone Gerard Piqué hat der FC Barcelona zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Dank Treffern von Ousmane Dembele (48. Minute) und Frenkie de Jong (62.) gewannen die Katalanen am Samstag gegen UD Almeria mit 2:0 (0:0). Mit einem Sieg am Montag bei Rayo Vallecano kann Champions-League-Sieger Real Madrid wieder auf Platz eins zurückkehren.

Im Mittelpunkt der Partie stand jedoch Piqué. Der Ausnahmeverteidiger absolvierte sein letztes Karrierespiel und lief zum Ausstand als Kapitän auf. Der 35-Jährige wurde dann in der 84. Minute ausgewechselt. Unter dem Beifall der Zuschauer, die sich dazu von ihren Plätzen erhoben, ging der ehemalige Welt- und Europameister mit Tränen in den Augen vom Platz und umarmte dabei seine Teamkollegen.

Piqué hatte am vergangenen Donnerstag überraschend bekanntgegeben, dass die Partie gegen Almeria die letzte seiner Karriere sein würde. „Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barça geben wird. Und so wird es sein“, sagte der Innenverteidiger. „Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen. Ich werde die Liebe für Barça an meine Kinder weitergeben. So wie es meine Eltern mit mir gemacht haben.“

Piqué wurde in Barcelona geboren und als Fußballspieler vom FC Barcelona ausgebildet. Nach zwischenzeitlichen Stationen bei Manchester United und Real Saragossa war er 2008 zu Barça zurückgekehrt und hat mit dem Klub seitdem mehrmals unter anderen die Champions League und die spanische Meisterschaft gewonnen. Zuletzt war er von Trainer Xavi aber kaum noch berücksichtigt worden. Wie es für ihn nach seiner aktiven Laufbahn weitergeht, ließ Piqué offen. Er sagte nur: „Ihr kennt mich. Früher oder später werde ich zurück sein. Wir sehen uns im Camp Nou.“

Vier Tage nach der ersten Pflichtspielniederlage der Saison setzte die SSC Neapel derweil ihre Siegesserie in der italienischen Meisterschaft fort. Der Tabellenführer der Serie A setzte sich im Spitzenspiel beim Verfolger Atalanta Bergamo mit 2:1 (2:1) durch und bejubelte den neunten Liga-Dreier in Serie. Der Vorsprung auf Bergamo wuchs auf acht Punkte, neuer Zweiter ist Titelverteidiger AC Mailand durch ein 2:1 (1:0) gegen Spezia Calcio. Milan hat sechs Punkte Rückstand auf Neapel.

Der frühere Leipziger Ademola Lookman brachte Atalanta mit einem Handelfmeter nach Videobeweis in Führung (19.). Victor Osimhen (23.) und Eljif Elmas (35.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste aus Neapel, die am vergangenen Mittwoch in der Champions League 0:2 beim FC Liverpool verloren hatten.

Milan gewann durch ein spätes Traumtor von Olivier Giroud. Der französische Nationalstürmer erzielte den Siegtreffer per Seitfallzieher in der 89. Minute, beim Jubel zog er sich das Trikot aus und sah die Gelb-Rote Karte. Nur wenige Minuten vorher hatte er wegen Beteiligung an einer Rudelbildung die erste Verwarnung gesehen. Zuvor hatte Theo Hernandez Milan in Führung (21.) gebracht, Daniel Maldini gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den Außenseiter (59.).