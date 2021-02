Friedrich Curtius : Der Karrierist beim DFB

Es ist nicht leicht, sich ein ungeschöntes Bild von Friedrich Curtius zu machen. Der Jurist, der mit seinen guten Manieren und höflichen Umgangsformen auffällt im Fußballgeschäft, hält sich am liebsten im Hintergrund. Einer breiteren Öffentlichkeit dürfte der DFB-Generalsekretär auch erst seit wenigen Wochen bekannt sein. Seit jenen Tagen, in denen im Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine beispiellose Schlammschlacht um die Macht ausgebrochen ist. In deren Mittelpunkt steht nun ausgerechnet der zuvorkommende Herr Curtius, der im Verband so geschmeidig wie kein anderer nach oben gekommen ist.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Erstaunlicher noch als sein unauffälliger und unaufhaltsamer Aufstieg ist nur, wie es Curtius schaffte, aus jeder Krise, die den DFB schwächte, stärker und mächtiger hervorzugehen. Mittlerweile ist der gute Ruf des DFB nahezu vollständig ruiniert – und Curtius so mächtig, dass sich selbst DFB-Präsident Fritz Keller im Zusammenschluss mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) an ihm bisher die Zähne ausbeißt.