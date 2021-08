Geheime Fußballfan-Datenbank : Bayerische Datensammler

Das bayerische Landeskriminalamt hat eine bis vor Kurzem geheim gehaltene Datenbank mit Personalien von Fußballfans angelegt. Das berichtete der Kicker in seiner jüngsten Ausgabe.

Demnach hat eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag ergeben, dass die Behörde seit dem 24. Januar 2020 zusätzlich zur bundesweiten „Datei Gewalttäter Sport“ (DGS) eine Datenbank mit dem Namen „EASy Gewalt und Sport“ (EASy GS) führt und damit Personalien von Fußballfans sammelt und auswertet.

Eine „Individualprognose“

In der Datenbank sind 1644 Personen gespeichert, am häufigsten Fans des 1. FC Nürnberg (556 Personen), von 1860 München (407) und des FC Bayern München (248). In der DGS sind es etwa 500 Personen aus Bayern erfasst; ihrer Aufnahme liegt ein relevanter Sachverhalt zugrunde. Für die Registrierung in der EASy GS reicht offenbar ein Verdacht, laut Ministerium eine „Individualprognose“.

Der Hannoveraner Strafrechtler und „Fan-Anwalt“ Andreas Hüttl hält die Praxis für illegal. Unter Berufung auf einen Fall in Niedersachsen zitiert er aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017, wonach die „gezielte heimliche Sammlung und Verwendung von Erkenntnissen einen tiefgreifenden Eingriff in ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht darstellt“. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze sagte, es könne nicht sein, „dass weder die Betroffenen von einer solchen Datei wissen, noch, dass ihre Daten gespeichert wurden“.

Mehr zum Thema 1/

Auch von Fan-Vertretern kommt teilweise heftige Kritik: „Das Ausmaß der Datensammlung in Bayern ist erschreckend. Dieser Praxis muss umgehend Einhalt geboten werden", sagte Helen Breit, Vorsitzende der Fan-Vereinigung „Unsere Kurve“, dem Sport-Informations-Dienst und ergänzte: „Leider sind solche geheimen Datensammlungen über Fußballfans kein Einzelfall und kriminalisieren Fußballfans in besonderer Weise“. Vor allem die Speicherungen aufgrund einer Individualprognose, „das heißt ohne jeglichen Verdacht, lehnen wir vehement ab“.

Das Staatsministerium betonte, die Datei diene der „Gewinnung von personenbezogenen Erkenntnissen über Zusammenhänge und Verbindungen zwischen den Angehörigen gewaltbereiter Szenen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen“.