Bale ärgert Real Madrid : Provokation im Schlaf

Formel 1 in Spielberg : Dauerregen sogt für Verschiebung des Qualifiying

Das dritte freie Training ist bereits abgesagt, das Qualifying am Samstagnachmittag erst einmal verschoben: Die Formel 1 wird am zweiten Rennwochenende in der Steiermark vom Regen ausgebremst. Es gibt verschiedene Szenarien für den Fortgang des Wochenendes.