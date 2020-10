Ärger bei Fußballprofi Suárez : „Tage, an denen ich geweint habe“

Nach seinem ersten Tor in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 ließ Uruguays Stürmer Luis Suárez seinem Ärger über den Abschied vom FC Barcelona freien Lauf. „Es waren Tage, an denen ich wegen der Situation, in der ich lebte, geweint habe“, sagte der 33-Jährige, der am Donnerstag im Spiel gegen Chile (2:1) einen Elfmeter zum 1:0 in der 39. Minute verwandelt hatte.

Die Tage vor seinem Wechsel zu Atlético Madrid habe er unter Tränen verbracht, weil er sich vom FC Barcelona ungerecht behandelt fühlte. Er wollte zwar keine schmutzige Wäsche waschen, aber „separat zum Training geschickt zu werden, weil du nicht zu den 22 Spielern gehörst ... Meine Frau war diejenige, die mich mit gesenktem Kopf verärgert sah“, räumte er nun ein.

Bei seinem Debüt bei Atlético hatte sich der Stürmer-Star am 27. September gleich mit zwei Toren beim 6:1 über den FC Granada eingeführt. Das habe seine Schmerzen etwas gelindert, gab er zu. In Barcelona hatte Suárez seit 2014 insgesamt 13 Titel gewonnen, darunter vier Meisterschaften und die Champions League 2015. Der neue Coach Ronald Koeman plante nicht mehr mit Suárez. Atlético zahlte für der Uruguayer inklusive erfolgsabhängiger Boni bis zu sechs Millionen Euro Ablöse.

Messi trifft für Argentinien

Bei der WM-Quali in Südamerika verhalf derweil Suárez' früherer Barcelona-Kollege Lionel Messi Argentinien zum 1:0 (1:0) gegen Ecuador. Paraguay und Peru teilten sich beim 2:2 (0:0) die Punkte. Wie auf den übrigen Plätzen noch ohne Zuschauer, aber mit lautstarker Unterstützung per Boxen nutzte Argentinien dabei im Bombonera-Stadion von Buenos Aires gleich die erste Chance zur Führung. Messi, dessen Rotsperre aus der Copa América im Vorjahr in der Coronavirus-Pause verjährt war, verwandelte in der 13. Minute einen Foulelfmeter.

Dabei hatte Augsburgs Carlos Gruezo zuvor entscheidend den Ball im Mittelfeld verloren, ehe der Videoassistent beim Foul an Lucas Ocampos im Strafraum zum Einsatz kam. Bei den Argentiniern durfte in der Schlussviertelstunde noch Bayer-04-Stürmer Lucas Alario ran, Klubkollege Exequiel Palacios musste mit der Bank Vorlieb nehmen.

Mehr zum Thema 1/

In Asunción machten Paraguay und Peru erst nach der Pause ernst. Im Hin und Her sorgte zunächst André Carrillo (52.) für die Führung der Gäste, drehte dann Ángel Romero (66./81.) die Partie, ehe abermals Carrillo (85.) für die gerechte Punkteteilung sorgte.

Der erste Spieltag findet an diesem Freitag mit dem Duell der Bundesligaprofis Jhon Córdoba (Hertha BSC) und Sergio Córdova (Bielefeld) beim Spiel Kolumbien gegen Venezuela seine Fortsetzung, ehe Brasilien mit dem Herthaner Matheus Cunha auf Bolivien trifft. Spieltag zwei findet komplett am kommenden Dienstag statt.