Fußball in Spanien : Früherer Nationalspieler Reyes tödlich verunglückt

José Antonio Reyes ist tot. Der spanische Fußballspieler verunglückte bei einem Autounfall tödlich. Das teilte sein früherer Verein FC Sevilla am Samstagmittag mit. Reyes wurde 35 Jahre alt. Er kam am Samstag nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla ums Leben. „Wir könnten keine schlechteren Nachrichten bestätigen. Der geliebte Sevilla-Star José Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ruhe in Frieden“, twitterte sein Heimatclub FC Sevilla. Dort hatte er im Alter von 16 Jahren sein Profi-Debüt gegeben – als bisher jüngster Spieler der Vereinsgeschichte.

Reyes begann seine Karriere beim Klub in Andalusien und wechselte 2004 für eine Summe von 20 Millionen Euro in die englische Premier League zum FC Arsenal. Mit den Londonern gewann Reyes die Premier League (2004) und den FA Cup (2005). 2006 wurde der Flügelspieler für ein Jahr zu Real Madrid ausgeliehen und sicherte den Königlichen mit zwei Toren im letzten Spiel gegen RCD Mallorca (3:1) den 30. Meistertitel. Danach spielte er fünf Jahre für bei Atlético Madrid, ehe er zum FC Sevilla zurückkehrte. Nach vier Spielzeiten dort, inklusive einer Leihe zu Benfica Lissabon, ging er 2016 zu Espanyol Barcelona. Zuletzt war Reyes in der zweiten spanischen Liga bei UD Extremadura im Einsatz.

Für die spanische Nationalmannschaft absolvierte er 21 Partien und erzielte vier Tore. Nach der WM 2006 in Deutschland, bei der er einen Einsatz hatte, wurde er aber nicht mehr berufen. Reyes gewann fünf Mal die Europa League (2010 und 2012 mit Atlético, 2014 bis 2016 mit Sevilla) und wurde nicht nur Meister in England, sondern auch mit Real Madrid in Spanien. „Ich bin am Boden zerstört. Er war ein wundervoller Spieler, unglaublicher Teamkollege und außergewöhnlicher Mensch“, schrieb sein ehemaliger Arsenal-Mitspieler Thierry Henry bei Twitter. Reyes gehörte bei den Gunners zu den legendären „Unbesiegbaren“, die in der kompletten Premier-League-Saison 2003/2004 nicht verloren.