Fußball-WM-Qualifikation : Warum Qatar in Europa mitspielen darf

Warum Qatar in Europa mitspielen darf

Nasser Al Khater, Geschäftsführer des Organisationskomitees der Fußball WM 2022 Bild: dpa

Die Fußball-WM findet 2022 in Qatar statt. Bei der Qualifikationsrunde mischt der bereits qualifizierte Wüstenstaat trotzdem mit – in europäischen Stadien. So wächst Qatars Einfluss im europäischen Fußball weiter.