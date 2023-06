Die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar sei klimaneutral gewesen, sagt die FIFA. Das stimmt so nicht, sagt die Schweizerische Lauterkeitskommission. Sauber.

Zum Beispiel PR. Diese drollig verlogene Form der Eigenwerbung – wer hat’s erfunden? Klar. Müssen die Schweizer gewesen sein. Einerseits weltweit bekannt für einen bisweilen ins Obsessive abdriftenden Sauberkeitsfimmel, andererseits Zentralverwahrungsstelle für porentief dreckiges Vermögen.

FIFA konnte Nachweis nicht erbringen

Aber manchmal hilft auch die PR-Waschmaschine nicht weiter. Was zu viel ist, ist zu viel. Dafür gibt es in Züri, Streulistrasse 9, die Schweizerische Lauterkeitskommission. Die Selbstreinigungsabteilung der eidgenössischen Kommunikationsbranche ist immer da, wenn in PR-Abteilungen zu sehr auf die Dings gehauen wird, oder wie der Weltmann sagen würde: when shit hits the fan.

Womit wir bei der FIFA wären. Ebenfalls in Züri ansässig, FIFA-Strasse 20. Nun musste sich die Lauterkeitskommission mit dem FIFA-Claim beschäftigen, die WM in Qatar wäre klimaneutral. Und befand: Weder sei die Kompensation des CO 2 -Ausstoßes nachgewiesen noch ein Konzept vorgelegt worden, wie dies geschehen soll.

Mehr zum Thema 1/

Klimaneutral? „Den Nachweis der Richtigkeit konnte die FIFA im vorliegenden Verfahren nicht erbringen.“ Sauber.