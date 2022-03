Erstmals seit 1986 bei der WM : Warum Kanadas Fußball-Aufschwung kein Zufall ist

Das Zimmer in München, in dem Alphonso Davies zuhause am Computer sitzt, enthält eine Reihe von Souvenirs und Devotionalien. Diese offenbaren, um was sich das Leben des 21 Jahre alten Fußballprofis dreht. Neben seinem Porträt mit der Punktewertung aus dem Videospiel „FIFA 21” an der Wand, einem kleinen Koffer, einem knallroten Teddybär und der kanadischen Nationalflagge steht ein Regal mit einer kleinen Trophäensammlung – darunter jenem Pokal, mit dem die Bundesliga ihre beste Nachwuchsspieler ehrt.

Einen Einblick in diese Welt konnte man am späten Sonntagabend auf dem Streaming-Portal Twitch erhalten, auf dem sich weltweit Millionen tummeln, um unter anderem ihrem gemeinsamen Interesse an Computerspielen zu frönen. Dort saß Davies, der beste Fußballspieler Kanadas, der seit einer Covid-Infektion im Januar an einer Herzmuskelentzündung leidet und seitdem kein einziges Spiel mehr bestritten hat, und schaute sich die Begegnung seiner Nationalmannschaft per Stream an.