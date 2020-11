Marcus Rashford : Der Stürmer, der Staatsmann wurde

Aktualisiert am

Marcus Rashford ist kein großer Redner. In Fernsehinterviews sind seine Sätze klar sortiert, aber er spricht leise und monoton, murmelt mehr, als dass er plaudert. Er wirkt, als machten ihn die Kameras nervös. Dabei hat der Fußballprofi von Manchester United, der am Samstag 23 Jahre alt geworden ist, in seiner Karriere schon viel erlebt.

Mit 18 Jahren debütierte er in der Europa League für den Verein, bei dem er seit seiner frühen Kindheit ausgebildet worden war. Seitdem hat er für United mehr als 220 Mal gespielt. Mit Englands Nationalmannschaft reiste er 2016 zur Europameisterschaft nach Frankreich und 2018 zur Weltmeisterschaft nach Russland. Dass Rashford trotzdem einen so schüchternen Eindruck macht, bedeutet allerdings nicht, dass er nichts zu sagen hätte. Das kann auch Großbritanniens Regierung bezeugen.