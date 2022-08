Hundert Jahre Zwietracht : Warum es 1922 keinen deutschen Meister gab

Aktualisiert am

Sommer 1922. Vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erlebt Deutschland die höchste Inflation seiner Geschichte. Die Reichsmark verliert täglich an Wert. Ebenso unaufhaltsam steigt der Kurs des neuen Volksvergnügens Fußball. Zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft sind am 18. Juni dreißigtausend Menschen ins Deutsche Stadion in Berlin-Grunewald gepilgert.

Sie erlebten einen „Kampf von unerhörter Erbitterung“, so das Fachblatt „Fußball“ im noch vertrauten Ton der Weltkriegsberichte. „Nerven springen wie sprödes Glas. Spieler sind auch nur Menschen. Es kommen Entgleisungen vor, auf beiden Seiten. . . . Es gibt harte Karambolagen, Kampf, kein Süßholztennis, kein Heiratsmarkt. . . . Männer gegen Männer! Auge um Auge! Zahn um Zahn!“