Trainer bestreitet Vorwürfe : Früherer Fußball-Star Giggs festgenommen

Aktualisiert am

Der walisische Fußball-Nationaltrainer Ryan Giggs wird bei den kommenden Länderspielen gegen die Vereinigten Staaten, Irland und Finnland nicht auf der Bank sitzen. Das teilte der walisische Fußballverband (FAW) am Dienstag mit.

Giggs' Ko-Trainer Robert Page werde das Team betreuen, verkündete die FAW. Zuvor hatte der Verband auf seiner Website mitgeteilt, man habe Kenntnis „von einem angeblichen Vorfall“, bei dem Giggs involviert gewesen sein soll.

Der frühere Manchester-United-Profi und ehemalige Nationalspieler bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. „Er kooperiert mit der Polizei und wird ihnen auch weiterhin bei den laufenden Ermittlungen helfen“, hieß es in einer Erklärung von Giggs' Vertretern, die der Sender BBC zitierte.

Laut britischen Medien wurde Giggs am Sonntagabend von der Polizei festgenommen. Die Boulevard-Zeitung „The Sun“ hatte zuerst darüber berichtet und Fotos von einem angeblichen Polizeieinsatz am Sonntagabend an Giggs' Haus veröffentlicht. Giggs sei später auf Kaution freigelassen worden, hieß es.