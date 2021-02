DFB-Direktor stellt klar : Der Fußball ist für Bierhoff nicht abgehoben

In einem Interview wehrt sich Oliver Bierhoff gegen einen Vorwurf in der Pandemie. Auch spricht der DFB-Direktor über Bundestrainer Joachim Löw und die bevorstehende EM.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den deutschen Profi-Fußball im Allgemeinen und die Nationalspieler im Besonderen vor dem Fan-Vorwurf der Abgehobenheit in Schutz genommen. „Auf der einen Seite gibt es im Leben weitaus wichtigere Dinge als den Fußball, und wir müssen uns hinten anstellen“, sagte Bierhoff der RTL/ntv-Redaktion. „Auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn eine Branche, ein Geschäftszweig alles in die Waagschale wirft, den Behörden auch anbietet, damit sein Betrieb wieder läuft – und das macht der Fußball.“

Er glaube, dass es viel am Ende von den Ergebnissen abhänge. „Wenn Bayern München die Champions League gewinnt und alle feiern, ist es gar kein Thema, wie viel die Spieler verdienen“, sagte der 52 Jahre alte Fußball-Funktionär.

Arbeit von Löw nicht beeinflusst

Auch betonte Bierhoff, dass die 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen November in Spanien bei aller Enttäuschung für ihn auch etwas Positives gehabt hatte. „Das war natürlich eine sehr hitzige, emotionale Diskussion danach, die mich auf der einen Seite ein bisschen gefreut hat, weil sie gezeigt hat, wie viel die Nationalmannschaft den Menschen noch bedeutet“, sagte der frühere Nationalspieler, „aber wir müssen aufpassen, dass das keinen längeren negativen Effekt auf uns hat.“

Bierhoff glaubt derweil nicht, dass die anhaltenden öffentlichen Diskussionen die Arbeit von Bundestrainer Joachim Löw in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) beeinflussen. „Dafür sind wir zu lange in diesem Geschäft, sodass wir wissen, wie das geht“, sagte der Europameister von 1996: „Schauen wir Jürgen Klopp (Teammanager des FC Liverpool, d.Red.) an, der hat vier Jahre eine Erfolgsgeschichte geschrieben und wird jetzt durch den Kakao gezogen. Das weißt du, wenn du in so einer Rolle bist, dass du heftigen Widerstand bekommst.“

Bierhoff geht weiter fest davon aus, dass die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene EM im zweiten Anlauf stattfinden wird: „Wir wären sechs bis sieben Wochen in einer Blase. Ich glaube, das wäre relativ sicher. Aber man weiß natürlich nicht, wie die Situation im Juni ist.“ Nach seinem Kenntnisstand plane die Europäische Fußball Union (Uefa) weiter mit zwölf Stadien. „Es scheint, dass acht Stadien Minimum sein müssen, damit man es auch terminlich und platztechnisch umsetzen kann. Wir planen entsprechend, wissen aber, dass sich das jederzeit wieder ändern kann“, erklärte Bierhoff.

Kroos will EM gewinnen

Dass bei der Europameisterschaft im Sommer Deutschland nicht als einer der Titelanwärter gehandelt wird, ist für Nationalspieler Toni Kroos laut eigener Aussage kein Problem. „Der allgemeine Tenor ist, dass wir aktuell nicht zu den Favoriten gehören“, sagte der 31 Jahre alte Profi vom spanischen Rekordmeister Real Madrid im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky. Die Rolle brauche man vor einem Turnier auch nicht, fügte er an und verwies auf die aus deutscher Sicht verkorkste WM vor drei Jahren in Russland. „Wir sind 2018 als einer der Mitfavoriten hingefahren. Das hat uns aber so gar nicht bekommen.“

Dem aktuellen DFB-Team traut Kroos dennoch einiges bei der paneuropäischen EM zu, auch wenn es in der Vorrunde in München gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal geht. „Jedes Turnier, was ich anfange, will ich gewinnen“, stellte der Weltmeister von 2014 klar. „Wenn ich vorher das Ziel habe, ins Viertelfinale zu kommen, dann komme ich definitiv nicht weiter als ins Viertelfinale.“ Natürlich sei es sein Ziel, „auch bei dieser EM den Titel zu holen. Dass die Schwierigkeit da ist, darüber brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten“, meinte der Mittelfeldspieler. „Wir müssen von Anfang gut sein, um nur ansatzweise eine Rolle zu spielen.“