Er ist zwölf Jahre alt. Ein Stürmer, er läuft für die Jugend von Bayer Leverkusen auf. Zuvor hat er in Walberberg und beim SC Brühl gespielt. So steht es auf der Homepage der First GOAL Sportmanagement GmbH & Co. KG, die ihren Sitz in Bergisch Gladbach hat. Unter der gleichen Adresse wird auch die Spielkisten Automaten GmbH geführt. Der Geschäftsführer beider Firmen ist der gleiche: Marcus Seuffert.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

„Das mit dem Fußball ist für mich nicht mehr als ein Hobby“, sagt der Vierundfünfzigjährige am Telefon. Elf Spieler sind auf der Homepage aufgelistet. Einer von ihnen ist volljährig. Seuffert ist einer von unzähligen Spielerberatern, die allein in Deutschland auf den großen Jackpot hoffen. „Geld gibt es erst, wenn es ein Spieler mal in die Bundesliga schafft“, sagt er: „Da spekuliert man schon drauf.“