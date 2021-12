Fußball trotz Omikron : Augen zu und durch in England

Omikron grassiert in England, doch die Familientradition „Boxing Day“ bleibt unangetastet. Dabei ist die Lage ernst. Bei Manchester City zeigt sich, wie der Fußball in „Covid-Britannien“ weiterläuft.

Es ist ein feuchtkalter Sonntagnachmittag in Manchester, die Wetter-App zeigt fünf Grad. Auf der glatten Wasseroberfläche des Ashton-Kanals spiegeln sich dunkle Wolken und die kahlen Äste der Bäume am Ufer. Eigentlich ein Tag, den sogar nicht sonderlich wetterfühlige Briten am liebsten auf der Couch verbringen. Doch auf dem schmalen Spazierweg entlang des Kanals schlendern etliche Gruppen, darunter viele Familien – Männer mit Wollmützen, Frauen in Gummistiefeln, Kinder in übergroßen Daunenjacken –, in östlicher Richtung stadtauswärts. Ihr Weg führt sie durch ein Neubaugebiet mit schicken Apartments, vorbei an früheren Fa­briken, bis sie schließlich am Ziel ihrer Wanderung ankommen: dem Stadion von Manchester City.

Es ist der 26. Dezember, „Boxing Day“, und an dem wird in England traditionell Fußball gespielt. Doch so fest dieser besondere Tag im Kalender des englischen Fußballs verankert ist, so selbstverständlich er zur weihnachtlichen Routine vieler Familien im Land gehört, so umstritten ist, dass er in diesem Jahr stattfindet. Denn in Großbritannien grassiert die Omikron-Variante des Coronavirus, die Fallzahlen schießen seit Wochen durch die Decke. Trotzdem zögert die konservative Regierung um Premierminister Boris Johnson, spürbare Restriktionen des öffentlichen Lebens zu verhängen. Geschäfte, Pubs und Restaurants sind geöffnet, und in der Vorweihnachtszeit herrschte auf den Weihnachtsmärkten in Manchesters Innenstadt reger Festbetrieb.

Die 20 Klubs der Premier League haben bei einem digitalen Meeting in der vergangenen Woche trotz immer mehr Spielabsagen und der vergleichsweise geringen Impfquote unter den Profis entschieden, den Ligaspielbetrieb fortzuführen. Augen zu und durch. Der „Guardian“ kritisierte scharf, dass London es den Vereinen überlasse, mit der Pandemie umzugehen, denn die hätten als profitorientierte Unternehmen natürlich ein Interesse an der Fortsetzung. „Willkommen in Covid-Britannien, wo Fußballklubs gesundheitspolitische Entscheidungen treffen“, hieß es in einer Analyse der Zeitung zur „Absurdität“ der Lage.

Immerhin: Weil sich England seit Anfang Dezember in der sogenannten „Plan B“-Phase des Maßnahmenkatalogs gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Virus befindet, gelten auch für Fußballfans wieder einige Auflagen, die bis dahin nicht galten. Wer ins Stadion will, muss entweder einen Covid-Pass mit Informationen über eine vollständige Impfung vorzeigen oder ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zusätzlich müssen Fans eine einmalige Erklärung abgeben, in der sie versichern, von den genannten Maßnahmen zu wissen und dass sie nicht zum Stadion kommen, sollten sie Symptome spüren. Das Tragen von Masken ist Pflicht, wenn sich die Fans auf dem Stadiongelände in Innenräumen befinden – etwa auf den Toiletten –, auf ihren zugewiesenen Plätzen wird dies aber lediglich „empfohlen“.

Weniger als eine halbe Stunde vor dem Anstoß strömen aus allen Himmelsrichtungen Menschen zum Stadion von Manchester City. Im City Store werden Souvenirs und verspätete Weihnachtsgeschenke gekauft, in einem hellblau ausgeleuchteten und mit mannshohen Zuckerstangen aus Plastik dekorierten Bauwagen kann man unter Aufsicht Erinnerungsfotos schießen. An einer Getränkebude hinter der Osttribüne drängeln sich Dutzende Fans, um auf die Schnelle noch ein Bier zu ergattern. Auf pinken Schildern werden Covid-19-Stichproben beim Einlass angekündigt. Die mobilen Stationen zum Desinfizieren der Hände, die rund ums Stadion aufgestellt sind, werden von den meisten Besuchern allerdings routiniert ignoriert.

Dabei ist die Lage ernst. Von den neun an diesem Tag angesetzten Premier-League-Spielen finden nur sechs statt: Die Spiele Liverpool gegen Leeds, Wolverhampton gegen Watford und Burnley gegen Everton fallen aus, weil mindestens eine der beteiligten Mannschaften nicht ausreichend gesunde beziehungsweise negativ getestete Spieler aufbieten kann. In der Championship, der zweiten Liga, bietet sich ein noch deutlicheres Bild: Von zehn „Boxing Day“-Partien finden gerade einmal zwei statt; in den Ligen drei und vier sieht es ähnlich düster aus. Man werde die Lage bei den Klubs beobachten und von Fall zu Fall reagieren, sagte Trevor Birch, Chef der EFL, unter deren Dach die drei Ligen unterhalb der Premier League ausgetragen werden: „Aber bis auf Weiteres bleiben wir bei unserer Sicht, dass wir Spiele sicher durchführen können, wenn Klubs genügend gesundes Personal haben – auf und neben dem Platz.“

Während im Stadion die ersten Spielminuten laufen und Gesänge in den weiten Umlauf schwappen, stehen noch immer viele Fans draußen und leeren gelassen plaudernd ihre Becher. Auch von denen, die jetzt verspätet den Joe Mercer Way hinaufkommen oder aus der Tram steigen, sind anscheinend nur wenige so recht in Eile. Erst als man nach fünf Minuten einen Torschrei aus Zehntausenden Kehlen hört, beginnen einige einen leichten Trab zu den Eingängen. City führt da bereits mit 1:0.