Torhüter Yann Sommer verlässt den FC Bayern bereits nach rund sieben Monaten wieder und schließt sich wie erwartet dem italienischen Erstligaverein Inter Mailand an. Medienberichten zufolge erhalten die Münchner für den 34-Jährigen etwa sechs Millionen Euro. Der italienische Champions-League-Finalist hatte seit dem Abgang von André Onana eine neue Nummer eins im Tor gesucht.



Bei Instagram schrieb Sommer noch vor der offiziellen Bekanntgabe, eine aufregende Reise komme an ihr Ende. Dazu dankte er Teamkollegen, Trainern, dem Betreuerstab und auch den Fans des FC Bayern, „die meine Zeit bei diesem großen Klub zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde“.



Sommer war in der Winterpause für rund neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gekommen und erhielt einen Vertrag bis Mitte 2025. Während seiner Stippvisite stand der Schweizer Schlussmann in 25 Spielen auf dem Platz. Dabei kassierte er 31 Gegentore, achtmal spielte er zu null. Die ganz großen Patzer blieben aus, die Souveränität von Neuer strahlte Sommer aber zu keiner Zeit aus.



Der 34-Jährige hatte auf einen Abschied gedrängt, da sich seine persönlichen Ambitionen nicht mit der sich anbahnende Rückkehr von Neuer vereinbaren ließen. Die EM 2024 in Deutschland ist Sommers großes Ziel, das er nicht durch eine Reservistenrolle und fehlende Spielpraxis gefährden will. „Wir verstehen und respektieren Yann Sommers Wunsch, bei Inter Mailand eine neue Herausforderung zu suchen, weil er langfristig als Nummer eins im Tor spielen möchte“, äußerte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.



Die Bayern müssen nun ihre Suche nach einem Torhüter intensivieren. Neuer trainiert noch individuell und wird den Saisonstart verpassen. Beim Testspiel-Sieg gegen die AS Monaco stand Sven Ulreich am Montag im Tor. Der vereinslose David de Gea und David Raya vom FC Brentford sollen noch ganz oben auf der Liste der Münchner Transfer-Taskforce stehen. (dpa)