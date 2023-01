Fußball-Transferticker : Reus reagiert auf Saudi-Gerücht

Der neue Klub von Cristiano Ronaldo ist angeblich an der Verpflichtung von BVB-Kapitän Marco Reus interessiert. Wie die englische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, soll Reus (33) auf der Wunschliste von Al-Nassr stehen. Reus' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus.





„Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft“, wurde Reus-Berater Dirk Hebel in der Bild am Sonntag zitiert. Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ist Reus für die Medienrunde im BVB-Trainingslager in Marbella angekündigt.





Der Offensivspieler, der die WM in Qatar aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst hatte, steht seit 2012 in Dortmund unter Vertrag. „Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen“, führte Hebel aus.





Al-Nassr war zum Jahreswechsel mit der Verpflichtung des vereinslosen Superstars Ronaldo ein Coup gelungen. Angeblich hat der Klub zudem auch Interesse an den Altstars Luka Modric (37/Real Madrid) und Sergio Ramos (36/PSG). (sid)