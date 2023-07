Die Welttournee des einstigen WM-Torschützenkönigs und Bayern-Profis James geht weiter: Der zuletzt vereinslose Kolumbianer hat einen Zweijahres-Vertrag beim brasilianischen FC Sao Paulo unterschrieben. Der 32-Jährige macht damit seit seinem Abschied aus der Heimat als Teenager im neunten Land Station.





James war von 2017 bis 2019 von Real Madrid, das einst 75 Millionen Euro für den Offensivspieler an AS Monaco zahlte, an den FC Bayern ausgeliehen worden. Die Münchner verzichteten allerdings auf einen Kauf, obwohl James (43 Bundesliga-Spiele/14 Tore, 15 Vorlagen) vor allem unter Trainer Jupp Heynckes stark spielte. Zuvor hatte der Star der WM 2014 in Argentinien (CA Banfield) und Portugal (FC Porto) gespielt. Nach seinem Engagement in München folgten Stationen in England (FC Everton), Qatar (Al-Rayyan) und Griechenland (Olympiakos Piräus). (sid)