Luis Enrique wird neuer Trainer bei Paris Saint-Germain. Der Hauptstadtclub stellte den Spanier am Mittwoch als Nachfolger von Trainer Christophe Galtier vor. „Luis Enrique ist einer der besten Trainer der Welt. Es ist großartig, dass er sich uns anschließt“, sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi. Der ehemalige spanische Fußball-Nationalcoach zeigte sich zuversichtlich, was seine neue Aufgabe angeht. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir ein großartiges Team haben werden.“ Und der 53-Jährige ergänzte: „Wir müssen Titel holen. Ein gemeinsames Ziel haben.“ Enrique war seit der Trennung nach dem WM-Achtelfinalaus der Spanier gegen Marokko in Qatar ohne Job.





Erst am Mittwochvormittag kurz vor der Vorstellung Enriques hatte PSG die Trennung von seinem bisherigen Trainer Galtier offiziell besiegelt. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Antritt des Franzosen verkündete der Klub das Aus des 56-Jährigen. PSG dankte Galtier für sein Engagement während der zurückliegenden Saison, die mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München aber nicht wie erhofft verlaufen war.





Außerdem hatten Ermittlungen gegen Galtier wegen Mobbings und Diskriminierung für Schlagzeilen gesorgt, wobei es sich um einen angeblichen Vorfall handelt, der in seine Zeit als Trainer von OGC Nizza fiel. In einer von Galtiers Anwalt veröffentlichten Erklärung sagte der Coach beim Bekanntwerden von Vorermittlungen, dass er „fassungslos, von dem beleidigenden und verleumderischen“ Bericht sei. Er selbst hatte nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. (dpa)